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Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты ударили по 18 населенным пунктам Донбасса. Всего в течение суток полицейские задокументировали 33 обстрела. Есть потери среди мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, массовым обстрелам подверглись Авдеевка и Бахмут – по шесть ударов. Также оккупанты ударили по г. Белицкое, г. Константиновка, г. Марьинка, г. Николаевка, г. Славянск, г. Соледар, с. Дачное, с. Елизаветовка, с. Новомихайловка, с. Комар, с. Курдюмовка, с. Опытное Авдеевской ТГ, с. Опытное Бахмутского района, с. Подгородное, с. Пришиб, с. Шахтерское.

"Русские войска наносили авиаудары, били ракетами 9М-723 Искандер-М, РСЗО "Град", артиллерией, танками. Враг убил и ранил гражданских. Разрушены и повреждены 54 объекта - 29 жилых домов, склады, два поля, хозяйственные помещения, ангар, амбулатория, транспортные средства", - говорится в сообщении.

На местах прилетов работали полицейские, собравшие доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 01
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 02
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 03
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 04
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 05
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 06
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 07
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 08
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 09
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 10
Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция 11

Автор: 

армия РФ (19703) обстрел (27913) Нацполиция (16564) Донецкая область (10009) Бахмут (1604) Авдеевка (2444)


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Там , куди прийшли кацапи , залишаються одні руіни , біль та горе людей , які вціліли 😠
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15.08.2022 11:28 Ответить
А дроны - камикадзе вместо сау столбиками занимаются .
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15.08.2022 13:29 Ответить
У глибокоповажного Генштабу,що немає нормальних генералів для цього напрямку. Скільки зза нікчем будуть даремно гинути захисники?? Приберіть негайно мерзотників!!! Поставие гідних командирів. Нездар, нікчем сховайте,аби негидили
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15.08.2022 14:54 Ответить
 
 