Авдеевка и Бахмут под массированными обстрелами войск РФ. За прошедшие сутки оккупанты били по 18 населенным пунктам Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты ударили по 18 населенным пунктам Донбасса. Всего в течение суток полицейские задокументировали 33 обстрела. Есть потери среди мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, массовым обстрелам подверглись Авдеевка и Бахмут – по шесть ударов. Также оккупанты ударили по г. Белицкое, г. Константиновка, г. Марьинка, г. Николаевка, г. Славянск, г. Соледар, с. Дачное, с. Елизаветовка, с. Новомихайловка, с. Комар, с. Курдюмовка, с. Опытное Авдеевской ТГ, с. Опытное Бахмутского района, с. Подгородное, с. Пришиб, с. Шахтерское.

"Русские войска наносили авиаудары, били ракетами 9М-723 Искандер-М, РСЗО "Град", артиллерией, танками. Враг убил и ранил гражданских. Разрушены и повреждены 54 объекта - 29 жилых домов, склады, два поля, хозяйственные помещения, ангар, амбулатория, транспортные средства", - говорится в сообщении.

На местах прилетов работали полицейские, собравшие доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.





















