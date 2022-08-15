В Чугуевском районе с 24 февраля погибли 83 человека, зарегистрировано 30 286 переселенцев, - председатель РВА Лободенко. ИНФОГРАФИКА

В Чугуевском районе с февраля в результате вражеских обстрелов погибли более 80 человек.

Об этом сообщил глава Чугуевского РВА Сергей Лободенко, передает Цензор.НЕТ.

По подсчетам госадминистрации, в период с 24 февраля по 15 августа от российских обстрелов в Чугуевском районе погибли 83 человека. Разрушены или повреждены не менее 770 объектов на подконтрольной Украине территории.

В настоящее время активные боевые действия ведутся на территории Чугуевской, Малиновской, Печенежской, Старосалтовской и Чкаловской громад. В последнее время обстрелы населенных пунктов района приобрели более интенсивный характер, в результате чего значительным разрушениям подвергаются гражданские объекты: жилые дома, учебные и культурные заведения, учреждения критической инфраструктуры.

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На территории района зарегистрировано 30286 ВПЛ, в том числе обратившихся за получением статуса после 24 февраля – 25440. Большая нагрузка по ВПЛ – на Змиевской, Слобожанской, Новопокровской и Чугуевской громадах, на территории которых проживают переселенцы из соседних Изюмского и Харьковского районов, а также из Харькова.