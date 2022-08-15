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Горсовет Мариуполя о скрытой мобилизации: горожанам предлагают вакансии в "государственной военизированной спасательной службе". ФОТО

маріуполь

Мариупольцы получают приглашения на работу в Донецкую область.

Об этом сообщается на странице Мариупольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. Жители города получают смс, где им предлагают работать в так называемой государственной военизированной спасательной службе водителями и машинистами на территории Донецка, Горловки и Макеевки.

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"На самом деле происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это делали в Донецке. Таким образом, россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции. Призываем мариупольцев не вестись на такие или иные предложения от российских оккупантов. Уезжайте из города и не рискуйте своей жизнью!", - говорится в сообщении.

Горсовет Мариуполя о скрытой мобилизации: горожанам предлагают вакансии в государственной военизированной спасательной службе 01

армия РФ (19703) Мариуполь (5726) оккупация (10199) Донецкая область (10009) мобилизация (2815)


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<******** на підйомнім крані !
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15.08.2022 12:01 Ответить
Надо записываться
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15.08.2022 12:07 Ответить
и пойдут и запишутся
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15.08.2022 12:13 Ответить
 
 