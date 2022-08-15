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Плач, когда увидишь меня: в руслах рек Эльба и Рейн видны "голодные" камни с отметками лет, когда были засухи и голод. ФОТО

європа

В руслах рек в Европе, где упал уровень воды, находят "голодные камни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NU.

Как отмечается на камне в русле реки Эльба можно прочесть отчеканенную фразу: "Плач, когда увидишь меня". Низкий уровень воды в реке часто являлся признаком неурожая и голода в прошлом. Такие камни называли "голодными". В Нидерландах иногда можно увидеть высокие камни с несколькими засечками в реках вокруг старых городов, напоминающих об уровне воды, когда были катастрофические наводнения.

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В Нидерландах снизился уровень воды и в реке Рейн. Сообщается, что никогда раньше не было так мало воды в Рейне. Согласно расчетам гидрологов, в четверг 11 августа было зафиксировано  протекание 735 кубических метров воды в секунду. В то время как самый низкий уровень был зафиксирован в 2018 году, но тогда объем воды в секунду составлял 855 кубометров.

В Германии и вокруг нее известно о 27 камнях, свидетельствующих о низком уровне воды, большинство из них – в реке Эльба. Некоторые камни видны каждые несколько лет, другие видели всего несколько раз за десятилетие.

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Старейшее упоминание об очень низком уровне воды датируется 1417 годом. Камень с надписью был найден в реке Шпрее вблизи Берлина. "Голодные" камни также обнаруживали в Рейне и его притоках, вплоть до Шаффгаузен в Швейцарии.

Плач, когда увидишь меня: в руслах рек Эльба и Рейн видны голодные камни с отметками лет, когда были засухи и голод 01
Плач, когда увидишь меня: в руслах рек Эльба и Рейн видны голодные камни с отметками лет, когда были засухи и голод 02

Германия (7074) Европа (1918) засуха (51) Нидерланды (1602)


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Топ комментарии
+18
В статье чётко отмечено, что подобное падение уровня рек уже бывали на протяжении как минимум 600 лет, а значит не являются следствием каких то "особых" катаклизмов никогда ранее не наблюдаемых, потому продолжаем жить, не отвлекаться на глупости и наблюдать за историей последних лет существования Московии!!! ))
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15.08.2022 15:06 Ответить
+18
-Куме, а у всесвіті є інші розумні цивілізації, крім нас?
-Звісно, є.
-А чому ж вони з нами не зв'язуються?
-Бо розумні, тому й не зв'язуються...
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15.08.2022 15:17 Ответить
+16
Кінця світла не буде. Буде кінець темряви.
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15.08.2022 14:55 Ответить
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15.08.2022 14:39 Ответить
не дуже весело..
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15.08.2022 14:42 Ответить
Конец света блииизооок!
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15.08.2022 14:44 Ответить
Отец лжи Сатана сейчас правит миром.
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15.08.2022 14:46 Ответить
Кінця світла не буде. Буде кінець темряви.
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15.08.2022 14:55 Ответить
Двоногі істоти знищили планету,планета знищить двоногих.
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15.08.2022 14:48 Ответить
Планету ще спробуй знищ, вона й не таке переживала... А от людський рід зійде як з білих яблунь дим.
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15.08.2022 14:57 Ответить
Тьфу на вас! Моему внуку скоро жениться , а вы тут страсти-мордасти рассказываете, уж сколько "последних дней" человечество пережило только за последние лет 20-ть и не счесть, самые известные из которых "проблема" 2000 года, когда все кричали про зависание компьютеров и 2012-й по =предсказанию майя=! Потому с презрением отношусь ко всяким там "теориям всемирного заговора", сказкам про "тайное правительство" и "золотой миллиард". А доверие к оным считаю признаком низкого уровня образования и/или критического мышления у человека!!!
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15.08.2022 15:11 Ответить
Мабуть і сміття у ліс викидаєте,та де пожрав там і насрав,от саме ви зайві на цій планеті,тьху на вас потребітелі.
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15.08.2022 15:19 Ответить
А ви наївно думаєте, що якщо ви сортуєте сміття і не жерете м'яса, то ви рятуєте планету?)))) ви такий самий зомбі, тільки з іншої сторони спектра.
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21.08.2022 12:35 Ответить
Так, планета переповнена. Почнемо з монголоїдних.
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15.08.2022 16:29 Ответить
нічого подібного, при розумній організації і відповідальному ставленню до своїх людських обов'язків планета витримає і прогодує і вдвічі більше.
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16.08.2022 16:53 Ответить
В статье чётко отмечено, что подобное падение уровня рек уже бывали на протяжении как минимум 600 лет, а значит не являются следствием каких то "особых" катаклизмов никогда ранее не наблюдаемых, потому продолжаем жить, не отвлекаться на глупости и наблюдать за историей последних лет существования Московии!!! ))
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15.08.2022 15:06 Ответить
Недаремно існує теорія "великого мовчання всесвіту", згідно якої за 13 млрд років ймовірність, що деякі цивілізації досягнуть такого рівня, що ми їх помітимо дорівнює майже 1, але при цьому ми одні, звідси невтішний висновок, що на певному етапі свого дуже короткого розвитку розумні форми життя гарантовано самознищуються.
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15.08.2022 15:06 Ответить
я саме зараз вивчаю цю тему про появу людства. Якщо і є десь інші розумні цивілізації, то вони навіть не в нашій галактиці. Творець зробив так, щоб умови експерименту ( акту творення) були чисті. Щоб ніхто ні з ким не пересікався. З іншої сторони - наше минуле і майбутнє - поряд. інколи ми добре розумієм наше минуле. Інколи навіть вдається заглянути в наше майбутнє.
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16.08.2022 16:50 Ответить
-Куме, а у всесвіті є інші розумні цивілізації, крім нас?
-Звісно, є.
-А чому ж вони з нами не зв'язуються?
-Бо розумні, тому й не зв'язуються...
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15.08.2022 15:17 Ответить
Уйня.
Это раньше плакали когда видели эти камни.
А сейчас можно договориться с террористами с Росии.
Продукты в обмен на сдачу Украины.
Пшеница пропитаная кровью.
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15.08.2022 15:21 Ответить
Периодические похолодания сменяются таким же потеплением.Мы в Харькове привыкли к черешне,винограду хороших сортов,персикам ,грецким орехам.А ведь несколько десятилетий назад этого не было.Город Изюм назван несколько столетий назад.14 -17 века были были временем,когда в июле выпадал снег.Поэтому были сплошные неурожаи,чума,оспа,дизентерия и тп.Поля Европы затянуло лесами,население сократилось в несколько раз.И тому виной -астероиды,взрывы вулканов и тп.Намедни произошло эпохальное событие-Население Земли достигло 8 млрд.Антропогенная нагрузка -сумасшедшая.Цена украинского гектара будет неизбежно расти,как и цена похлёбки.А Зе с Сольским грабят простых селянских парней.А они - столбовой хребет ВСУ.Пехота,Танкисты,ремонтники.Они бьют рашкосранцев,они незыблемо держат оборону,они будут освобождать Украину.А селян изводят.Не платят аренду,выдают натуроплатой полову.Ау ,Зеленский.
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15.08.2022 15:41 Ответить
"сегодня в мире. вести с полей:
полноводной рекой потекло зерно в закрома братской эфиоопии. голода не будет - радуется гебреисус небывалому ранее урожаю, выращенному титаническим трудом тамошних пахарей полей. "будет хлеб - будет и пестня" - радостно сообщает он."
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15.08.2022 15:56 Ответить
Людина саме велике зло на планеті
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15.08.2022 16:10 Ответить
Саджайте дерева, бережіть, не засмічуйте річки. Це стосується кожного, але повинна бути якась глобальна програма по збереженню водного ресурсу Землі. Мене жахало, коли я бачила засмічені канали в Каїрі. В них було стільки пластмасових пляшок, що малі діти могли по ним бігати. А це все потім неслось до Нілу... Дуже радію, що в Київі відроджують річку Почайну.
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15.08.2022 16:13 Ответить
Полярні шапки тають, з водою проблем не буде.
Тають від соняшної активності, а не завдяки "парниковому" ефекту.
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16.08.2022 12:59 Ответить
Можно ещё вспомнить так называемые «Борисовы камни» с бассейна Западной Двины (территория Северной Белоруссии). Они датируются 12-м веком и также могут представлять собой «голодные камни» (по версии академика Рыбакова).
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15.08.2022 23:17 Ответить
За те у нас йдуть ці дебільні дощі.
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16.08.2022 12:58 Ответить
розумно зроблено - кожен бачить історію.
От як таки ж досадно: у них - засуха, у нас дощі щодня не дають збирати урожай. Деякі відьми накаркали: "лутше пусть ано сгнійот, чем в афріку атдавать за капєйкі". може частина й згниє. і тут не тільки війна винувата. теперішня влада нічого не робить, щоб розрулити ситуацію. Замість бітуму, суки, купили б пару десятків комбайнів. А якби попередили про можливий наступу раші ще на початку лютого, то мелітопольска фірма вивезла б свої нові комбайни в центральні області. і кадировці б їх не вкрали. ой, стільки то зелені вже завинили перед нами!!! - не передати словами
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16.08.2022 16:44 Ответить
Та й хай гниє, ніж в африку віддавать, нехай навіть і не за копійки. Африка повністю підтримує *****! Це що за таке ієзуїтство, що ми своїми ресурсами годуємо поплічників *****, так получається?? А самі будем лизать плітнус наступного року замість хліба, бо все продали неграм. Нормальна така політика, дуже по-малороськи. Спасибі вам, шановані аграрії, вклоняємось до землі! (ні)
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21.08.2022 12:39 Ответить
 
 