Плач, когда увидишь меня: в руслах рек Эльба и Рейн видны "голодные" камни с отметками лет, когда были засухи и голод. ФОТО
В руслах рек в Европе, где упал уровень воды, находят "голодные камни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NU.
Как отмечается на камне в русле реки Эльба можно прочесть отчеканенную фразу: "Плач, когда увидишь меня". Низкий уровень воды в реке часто являлся признаком неурожая и голода в прошлом. Такие камни называли "голодными". В Нидерландах иногда можно увидеть высокие камни с несколькими засечками в реках вокруг старых городов, напоминающих об уровне воды, когда были катастрофические наводнения.
В Нидерландах снизился уровень воды и в реке Рейн. Сообщается, что никогда раньше не было так мало воды в Рейне. Согласно расчетам гидрологов, в четверг 11 августа было зафиксировано протекание 735 кубических метров воды в секунду. В то время как самый низкий уровень был зафиксирован в 2018 году, но тогда объем воды в секунду составлял 855 кубометров.
В Германии и вокруг нее известно о 27 камнях, свидетельствующих о низком уровне воды, большинство из них – в реке Эльба. Некоторые камни видны каждые несколько лет, другие видели всего несколько раз за десятилетие.
Старейшее упоминание об очень низком уровне воды датируется 1417 годом. Камень с надписью был найден в реке Шпрее вблизи Берлина. "Голодные" камни также обнаруживали в Рейне и его притоках, вплоть до Шаффгаузен в Швейцарии.
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-Звісно, є.
-А чому ж вони з нами не зв'язуються?
-Бо розумні, тому й не зв'язуються...
Это раньше плакали когда видели эти камни.
А сейчас можно договориться с террористами с Росии.
Продукты в обмен на сдачу Украины.
Пшеница пропитаная кровью.
полноводной рекой потекло зерно в закрома братской эфиоопии. голода не будет - радуется гебреисус небывалому ранее урожаю, выращенному титаническим трудом тамошних пахарей полей. "будет хлеб - будет и пестня" - радостно сообщает он."
Тають від соняшної активності, а не завдяки "парниковому" ефекту.
От як таки ж досадно: у них - засуха, у нас дощі щодня не дають збирати урожай. Деякі відьми накаркали: "лутше пусть ано сгнійот, чем в афріку атдавать за капєйкі". може частина й згниє. і тут не тільки війна винувата. теперішня влада нічого не робить, щоб розрулити ситуацію. Замість бітуму, суки, купили б пару десятків комбайнів. А якби попередили про можливий наступу раші ще на початку лютого, то мелітопольска фірма вивезла б свої нові комбайни в центральні області. і кадировці б їх не вкрали. ой, стільки то зелені вже завинили перед нами!!! - не передати словами