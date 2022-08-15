Плач, когда увидишь меня: в руслах рек Эльба и Рейн видны "голодные" камни с отметками лет, когда были засухи и голод. ФОТО

В руслах рек в Европе, где упал уровень воды, находят "голодные камни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NU.

Как отмечается на камне в русле реки Эльба можно прочесть отчеканенную фразу: "Плач, когда увидишь меня". Низкий уровень воды в реке часто являлся признаком неурожая и голода в прошлом. Такие камни называли "голодными". В Нидерландах иногда можно увидеть высокие камни с несколькими засечками в реках вокруг старых городов, напоминающих об уровне воды, когда были катастрофические наводнения.

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В Нидерландах снизился уровень воды и в реке Рейн. Сообщается, что никогда раньше не было так мало воды в Рейне. Согласно расчетам гидрологов, в четверг 11 августа было зафиксировано протекание 735 кубических метров воды в секунду. В то время как самый низкий уровень был зафиксирован в 2018 году, но тогда объем воды в секунду составлял 855 кубометров.

В Германии и вокруг нее известно о 27 камнях, свидетельствующих о низком уровне воды, большинство из них – в реке Эльба. Некоторые камни видны каждые несколько лет, другие видели всего несколько раз за десятилетие.

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Старейшее упоминание об очень низком уровне воды датируется 1417 годом. Камень с надписью был найден в реке Шпрее вблизи Берлина. "Голодные" камни также обнаруживали в Рейне и его притоках, вплоть до Шаффгаузен в Швейцарии.



