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В Сумской области аграрий на комбайне подорвался на взрывчатке в поле, - Живицкий. ФОТОрепортаж

сумщина

В Краснопольской громаде на поле раздался взрыв.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на территории Краснопольской громады, возле села Грабовское, взорвался комбайн. Местный аграрий выехал на сельскохозяйственной технике в поле у села, чтобы работать. Мужчина госпитализирован в больницу. Обстоятельства и детали происшествия выясняются.

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По данным ГСЧС, в Сумском, Конотопском и Ахтырском районах области продолжаются работы по разминированию территорий.

В Сумской области аграрий на комбайне подорвался на взрывчатке в поле, - Живицкий 01
В Сумской области аграрий на комбайне подорвался на взрывчатке в поле, - Живицкий 02
В Сумской области аграрий на комбайне подорвался на взрывчатке в поле, - Живицкий 03
В Сумской области аграрий на комбайне подорвался на взрывчатке в поле, - Живицкий 04

минирование (1446) сельское хозяйство (332) Сумская область (3337) Живицкий Дмитрий (242)


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чому наші ДРГ не можуть замінувати Брянську і Курську області? Нехай русняві підори підриваються.
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15.08.2022 14:52 Ответить
ну що ж це таке....
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15.08.2022 14:55 Ответить
Все ради того чтобы иранские и сирийские дети в трусиках не голодали. Ато им потом не хватит сил помогать рашистам в войне с Украиной
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15.08.2022 15:25 Ответить
 
 