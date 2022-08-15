В Сумской области аграрий на комбайне подорвался на взрывчатке в поле, - Живицкий. ФОТОрепортаж
В Краснопольской громаде на поле раздался взрыв.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на территории Краснопольской громады, возле села Грабовское, взорвался комбайн. Местный аграрий выехал на сельскохозяйственной технике в поле у села, чтобы работать. Мужчина госпитализирован в больницу. Обстоятельства и детали происшествия выясняются.
По данным ГСЧС, в Сумском, Конотопском и Ахтырском районах области продолжаются работы по разминированию территорий.
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Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий15.08.2022 14:52 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Hanka Panyanka
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Valter Valter
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