В Николаевской области правоохранители разоблачили мужчину на присвоении автомобиля скорой и медикаментов, завозимых как гуммопомощь.. ФОТО
Подозрение мужчине сообщили заочно, расследование дела продолжается.
Об этом сообщили на странице Главного управления Национальной полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 56-летний мужчина, трудоустроившись в волонтерскую организацию, совершил ввоз из страны ЕС автомобиля скорой помощи, полученный Николаевской областной организацией Общества Красного Креста Украины, предназначался для помощи пострадавшим от войны жителям области и обеспечения потребностей организации. Фигурант незаконно завладел указанным транспортным средством, осуществив его оформление на свое имя.
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли гуманитарный товар, медоборудование, медпрепараты, другие продукты иностранного производства, а также автомобиль скорой помощи и документы, подтверждающие противоправную деятельность гражданина.
Следователи заочно сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК Украины "Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи".
В настоящее время подозреваемый скрывается от следствия, правоохранители готовят материалы об объявлении его в розыск. Расследование продолжается.
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