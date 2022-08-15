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В Николаевской области правоохранители разоблачили мужчину на присвоении автомобиля скорой и медикаментов, завозимых как гуммопомощь.. ФОТО

миколаївщина

Подозрение мужчине сообщили заочно, расследование дела продолжается.

Об этом сообщили на странице Главного управления Национальной полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 56-летний мужчина, трудоустроившись в волонтерскую организацию, совершил ввоз из страны ЕС автомобиля скорой помощи, полученный Николаевской областной организацией Общества Красного Креста Украины, предназначался для помощи пострадавшим от войны жителям области и обеспечения потребностей организации. Фигурант незаконно завладел указанным транспортным средством, осуществив его оформление на свое имя.

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Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли гуманитарный товар, медоборудование, медпрепараты, другие продукты иностранного производства, а также автомобиль скорой помощи и документы, подтверждающие противоправную деятельность гражданина.

Следователи заочно сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК Украины "Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи".

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В настоящее время подозреваемый скрывается от следствия, правоохранители готовят материалы об объявлении его в розыск. Расследование продолжается.

В Николаевской области правоохранители разоблачили мужчину на присвоении автомобиля скорой и медикаментов, завозимых как гуммопомощь. 01

Николаевская область (2148) Нацполиция (16564) гуманитарная помощь (1267)


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Нічого дивного тут немає.
В таки часи, можна чітко побачити хто є хто!
Часи змін відсіюють все лайно.
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15.08.2022 15:11 Ответить
Де підписати петицію про розстріл на місці за подібні діяння?
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15.08.2022 16:05 Ответить
Конфіскація його майна його родини і розстріл ось це було б правильно по закону воєнного часу
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15.08.2022 19:45 Ответить
 
 