Несмотря на войну, некоторые народные депутаты пересели на новые авто, - СМИ. ФОТО
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Андрей Мотовиловец после начала войны стал пользоваться новой Audi Q7. Его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк пересела на Jaguar. А исключенный из "Слуги народа" Артем Дмитрук на новую Audi А8.
Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты Bihus.Info встретили Мотовиловца, когда он парковался в правительственном квартале. Речь идет о новой модели Audi. Автомобиль, которым пользуется нардеп, оформлен в мае 2022 года. Цены на подобные машины сейчас стартуют от 80 тысяч долларов.
Как объяснил Мотовиловец журналистам Bihus.Info, это машина его брата и он предоставил ее нардепу в пользование до сентября.
Также журналисты зафиксировали, что на новой Audi А8 в правительственный квартал приехал еще один нардеп Артем Дмитрук. Бывший представитель фракции "Слуга народа", а ныне член депутатской группы "Восстановление Украины".
На машине – традиционные номерные знаки, используемые Дмитруком. Так что, вероятно, эта Audi оформлена на него лично.
Также пользоваться новым авто начала нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Это Jaguar, модель 2018 года. Цена на вторичном рынке от 50 тысяч долларов. Автомобиль записан на брата народной депутатки и приобретен им еще в 2021 году. Однако после начала полномасштабной войны им пользуется именно Василевская-Смаглюк.
В комментарии журналистам Василевска-Смаглюк объяснила, что пересела на Jaguar, чтобы сэкономить, ведь это авто – электрокар.
Напомним, в настоящее время из-за военного положения чиновники, в том числе и депутаты, имеют право не подавать декларации. А доступ к реестру уже поданных деклараций из-за мер безопасности закрыт.
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не буде праювати як потрібно зебанді - то самозастрелиться, а у свідоцтві напишуть - посттравматичний синдром..
і взагалі - простий солдат у ВР - то 17 і Ленін..тоді теж простим матросам і солдатам владу віддали...невігласи не повинні керувати
їм там такого налапшають, що будуть ще кланятися і лобом об землю стукатися
Зараз війна, якраз зірковий час для зелених мародерів.
І нікого ті тварі не бояться
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
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Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
З деяких пір перестав відраховуати, хоч і невеликі, з пенсії, кошти на оті різні рахунки. Все, лише напряму, через волонтерів, через живих людей, щоб реально було на фронт. То вже на голову не налазить, як виродки нагліють. тут нові авто, там ремонти приміщень багатомільйонні за волонтерські кошти. І не вгомоняться сучища, страху не мають. То аж поки ту зелену мерзоту, тих всіх слуг і їх прислужників не почнемо випалювати, доки в них земля під ногами не почне горіти, доти ні про яку перемогу, на жаль, мови бути не може...
А Шмигаль, знаменитий "українець" вирішив ще і приватизацію в час бойових дій влаштувати! ( По Коломойському ми знаємо: що-що, а красти з розмахом євреї *******!)
Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий. Джерело:
и кто ж таки наживается на войне??? неужели Порошенко?