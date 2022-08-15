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Несмотря на войну, некоторые народные депутаты пересели на новые авто, - СМИ. ФОТО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Андрей Мотовиловец после начала войны стал пользоваться новой Audi Q7. Его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк пересела на Jaguar. А исключенный из "Слуги народа" Артем Дмитрук на новую Audi А8.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты Bihus.Info встретили Мотовиловца, когда он парковался в правительственном квартале. Речь идет о новой модели Audi. Автомобиль, которым пользуется нардеп, оформлен в мае 2022 года. Цены на подобные машины сейчас стартуют от 80 тысяч долларов.

Несмотря на войну, некоторые народные депутаты пересели на новые авто, - СМИ 01

Как объяснил Мотовиловец журналистам Bihus.Info, это машина его брата и он предоставил ее нардепу в пользование до сентября.

Также журналисты зафиксировали, что на новой Audi А8 в правительственный квартал приехал еще один нардеп Артем Дмитрук. Бывший представитель фракции "Слуга народа", а ныне член депутатской группы "Восстановление Украины".

Несмотря на войну, некоторые народные депутаты пересели на новые авто, - СМИ 02

На машине – традиционные номерные знаки, используемые Дмитруком. Так что, вероятно, эта Audi оформлена на него лично.

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Также пользоваться новым авто начала нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Это Jaguar, модель 2018 года. Цена на вторичном рынке от 50 тысяч долларов. Автомобиль записан на брата народной депутатки и приобретен им еще в 2021 году. Однако после начала полномасштабной войны им пользуется именно Василевская-Смаглюк.

Несмотря на войну, некоторые народные депутаты пересели на новые авто, - СМИ 03

В комментарии журналистам Василевска-Смаглюк объяснила, что пересела на Jaguar, чтобы сэкономить, ведь это авто – электрокар.

Напомним, в настоящее время из-за военного положения чиновники, в том числе и депутаты, имеют право не подавать декларации. А доступ к реестру уже поданных деклараций из-за мер безопасности закрыт.

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депутат (3320) Слуга народа (2636) Василевская-Смаглюк Ольга (63) Артем Дмитрук (68) Мотовиловец Андрей (41)


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Топ комментарии
+78
"А ви продовжуйте збирати кошти на турнікети та рації. А що би не нудно було - ми ще податків вам накинемо."
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15.08.2022 22:52 Ответить
+44
Так они для этого и пришли

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15.08.2022 22:52 Ответить
+44
Правильно!
Людина купила електрокар за 65 штук в базовій комплектації, щоб ЕКОНОМИТИ!
Це ж не Порошенко, що торгує на крові, збираючи кошти на бронетранспортери!
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15.08.2022 22:57 Ответить
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Склад Верховної ради відправити на передок.
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16.08.2022 01:47 Ответить
Мразоти!
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16.08.2022 01:49 Ответить
Наголосовали ЗЕдегинираты.
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16.08.2022 01:51 Ответить
Зелені зрадники!! Поки народ віддає свої гроші на армію ці тварини жирують!!
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16.08.2022 03:20 Ответить
так, ці люди будуть відчувати фінансовий тиск, коли депутатам скоротять зарплату, тому що вони не є власниками бізнесу. З іншого боку, простий солдат, який пішов у політику, буде добре працювати і не матиме спокуси стати корупціонером.
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16.08.2022 03:20 Ответить
Ой який ви наївний ! ви Що забули" Народний Фронт " скільки там тоді депутатів прийшло з війни ? як там козак Гаврилюк прийшов голий, босий до Ради, а через кілька місяців вже на мерседесі їздuв.
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16.08.2022 09:23 Ответить
це звідки такий наївняк??

не буде праювати як потрібно зебанді - то самозастрелиться, а у свідоцтві напишуть - посттравматичний синдром..

і взагалі - простий солдат у ВР - то 17 і Ленін..тоді теж простим матросам і солдатам владу віддали...невігласи не повинні керувати
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16.08.2022 13:08 Ответить
А теперішнім слугам можна? Половина з них табличку множення знають тількидо п'яти.
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20.08.2022 15:24 Ответить
Ну что, дорогие зеленые избиратели, губки у вас не чешутся от плавных движений х...я ЗЕкоманды по ним? Прикалываетесь?
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16.08.2022 03:51 Ответить
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки та не муркайте. І нікого, ні в чому не звинувачуйте. Ви за це голосували.
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16.08.2022 04:21 Ответить
Народних депутатів відправити в народ - війська !!! Создать постоянню діючий КОМІТЕТ по спасінню України із числа: КОМАНДНОГО складу військ, глав адміністрацій, міністерств і відомств
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16.08.2022 06:27 Ответить
та вони там на раз здадуться. на два - здадуть товаришів.
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16.08.2022 09:00 Ответить
то-то зачастила смаглюк на ТВ... то там интервью, то там она эксперт... у нее новая жизнь на заднем сиденье трахательной машины началась...
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16.08.2022 06:30 Ответить
Я якось писав, що так безсоромно грабувати країну можуть лише відверті злодії та покидьки або вони знали що буде війна. Виявилося набагато гірше.
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16.08.2022 06:32 Ответить
Вони знали що буде війна , ось Кулеба сьогодні сказав що вони знали про війну ще з восени 2021 року , що їм казали копати окопи І що, хтось щось зробив на захист українців ?
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16.08.2022 09:25 Ответить
зелені вірять тільки своїй розвідці і окопи з траншеями не копали
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16.08.2022 09:56 Ответить
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, почему назвала эпидемию коронавируса «маркетинговым ходом». «Я считаю, что это маркетинговый ход, я сторонница различных теорий. И если вы вспомните опросы в Украине, что 64% украинцев считают коронавирус вообще биологическим оружием. Новые Санжары до некоторой степени подтвердили, что люди очень боятся новых технологий, которые могут быть направлены против них»
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16.08.2022 06:45 Ответить
Ну хіба дебіли зроблять з цього висновки???

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16.08.2022 07:28 Ответить
так їм же ж це не покажуть на гімно-марафоні
їм там такого налапшають, що будуть ще кланятися і лобом об землю стукатися
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16.08.2022 09:02 Ответить
Щось ви погане думаєте про українців,ми ж не росіяни що б лобом об землю стукатися побачівші сцаря.
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16.08.2022 09:28 Ответить
Все по Орвеллу.
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20.08.2022 15:27 Ответить
Коли як не на війні їм мародерити !
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16.08.2022 07:45 Ответить
Пліснява мародерити буде завжди.
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16.08.2022 09:30 Ответить
А коли ж іще їм пересідати?
Зараз війна, якраз зірковий час для зелених мародерів.
І нікого ті тварі не бояться
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16.08.2022 07:57 Ответить
Для них війна це можливості.
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16.08.2022 08:04 Ответить
Нах вас Зеботов банить. Як кажуть у нас в Україні - не чепай гівно воно і смердіти не буде.
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16.08.2022 08:56 Ответить
От жаль, зелених сук забанили, а я їм відповідь підготував:

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
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16.08.2022 09:06 Ответить
Яка *****,аж слів немає.
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16.08.2022 09:32 Ответить
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16.08.2022 10:28 Ответить
а що вд нарка хотіли? розових поні і однорогів, що серуть веселкою, про чотирилисники й горшечкі з золотом прибрали спічрайтери Чіп, Дейл і сестра їх Гайка
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16.08.2022 13:13 Ответить
ВИ нічого не розумієте! Це просто постійно надходить гуманітарка....
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16.08.2022 08:29 Ответить
Ага. Это так "наволонтёрили"
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16.08.2022 10:27 Ответить
воровство ЗеМАРОДЕРОВ для таких Зеботов как Суша Мальниченко всегда Божья роса.
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16.08.2022 08:49 Ответить
От виродки зелені...
З деяких пір перестав відраховуати, хоч і невеликі, з пенсії, кошти на оті різні рахунки. Все, лише напряму, через волонтерів, через живих людей, щоб реально було на фронт. То вже на голову не налазить, як виродки нагліють. тут нові авто, там ремонти приміщень багатомільйонні за волонтерські кошти. І не вгомоняться сучища, страху не мають. То аж поки ту зелену мерзоту, тих всіх слуг і їх прислужників не почнемо випалювати, доки в них земля під ногами не почне горіти, доти ні про яку перемогу, на жаль, мови бути не може...
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16.08.2022 09:04 Ответить
Та якщо народ почне бурлити вони зразу повтікають до своїх офшорів та вілл в Італії чи в Іспанії , та ще десь заховаються чі в Європі чи десь на теплому океанському узберіжжі.
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16.08.2022 09:37 Ответить
можуть і в мокшанію махнуть.
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16.08.2022 10:02 Ответить
Задуматься стоит о том, что это - то, что разрешили показать.
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16.08.2022 09:27 Ответить
Наші пенсіонери пів пенсії відправляють на ЗСУ, а слуги олігархів крадуть, що можуть!
А Шмигаль, знаменитий "українець" вирішив ще і приватизацію в час бойових дій влаштувати! ( По Коломойському ми знаємо: що-що, а красти з розмахом євреї *******!)
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16.08.2022 09:33 Ответить
Кому во война а кому жрать жрать и жрать.
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16.08.2022 09:43 Ответить
Військова таємниця !!!!! Що хочуть , те і роблять для себе любімих. А ви вибирайте, голосуйте по-приколу, дебілии.

Нагадаємо, наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації. А доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий. Джерело:
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16.08.2022 10:00 Ответить
Новые ваЗЕлиновские *****, да ЗЕБлы???
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16.08.2022 10:13 Ответить
"Навалантьорілі" картковим туризмом депутатські сімєйкі ((
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16.08.2022 10:36 Ответить
На то вони і "слуги", тільки не НАШОГО НАРОДУ!!!- ГАНЬБА ЗАЖРАВШИМСЯ!!!
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16.08.2022 10:42 Ответить
ну вот.. как-то все и становиться на свои места....
и кто ж таки наживается на войне??? неужели Порошенко?
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16.08.2022 12:00 Ответить
А при Порошенко все ездили на 3апорожцах.
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16.08.2022 12:12 Ответить
при Порошенко освободили 75% захваченной кацапами территории Донбаса
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16.08.2022 14:00 Ответить
А в это время люди голодают...
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16.08.2022 12:30 Ответить
Слуги народу "волонтерять", мать їхню...
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16.08.2022 12:33 Ответить
Совість - вона така ... Вона мучить не тих, кого повинна мучити, а тих, у кого вона є".©

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16.08.2022 13:22 Ответить
Забрать машины и отдать солдатам!!!
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16.08.2022 13:35 Ответить
Трибунал! Сжигать надо крыс и паразитов с их машинами!
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16.08.2022 13:36 Ответить
Сегодня видел новость, что денег на пенсии нет, а потому что деньги своровали у пенсионеров на машины. выродки, чтобы вы все сдохли!
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16.08.2022 13:37 Ответить
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