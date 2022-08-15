Несмотря на войну, некоторые народные депутаты пересели на новые авто, - СМИ. ФОТО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Андрей Мотовиловец после начала войны стал пользоваться новой Audi Q7. Его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк пересела на Jaguar. А исключенный из "Слуги народа" Артем Дмитрук на новую Audi А8.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты Bihus.Info встретили Мотовиловца, когда он парковался в правительственном квартале. Речь идет о новой модели Audi. Автомобиль, которым пользуется нардеп, оформлен в мае 2022 года. Цены на подобные машины сейчас стартуют от 80 тысяч долларов.

Как объяснил Мотовиловец журналистам Bihus.Info, это машина его брата и он предоставил ее нардепу в пользование до сентября.

Также журналисты зафиксировали, что на новой Audi А8 в правительственный квартал приехал еще один нардеп Артем Дмитрук. Бывший представитель фракции "Слуга народа", а ныне член депутатской группы "Восстановление Украины".

На машине – традиционные номерные знаки, используемые Дмитруком. Так что, вероятно, эта Audi оформлена на него лично.

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Также пользоваться новым авто начала нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Это Jaguar, модель 2018 года. Цена на вторичном рынке от 50 тысяч долларов. Автомобиль записан на брата народной депутатки и приобретен им еще в 2021 году. Однако после начала полномасштабной войны им пользуется именно Василевская-Смаглюк.

В комментарии журналистам Василевска-Смаглюк объяснила, что пересела на Jaguar, чтобы сэкономить, ведь это авто – электрокар.

Напомним, в настоящее время из-за военного положения чиновники, в том числе и депутаты, имеют право не подавать декларации. А доступ к реестру уже поданных деклараций из-за мер безопасности закрыт.

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