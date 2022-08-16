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Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт "Южный", - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

Судно Brave Commander покинуло порт "Южный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.

На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус

Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт Южный, - Мининфраструктуры 01

Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт Южный, - Мининфраструктуры 02

Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт Южный, - Мининфраструктуры 03

Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт Южный, - Мининфраструктуры 04

Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт Южный, - Мининфраструктуры 05

Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт Южный, - Мининфраструктуры 06

зерно (1070) порт (739) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+3
Нет границ у украинской "радости" по этому поводу.
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16.08.2022 07:56 Ответить
+2
Чи не історична подія!
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16.08.2022 07:13 Ответить
+2
Чому продаж Українського зерна подають як перемогу?! Україні воно це рік не треба буде?
Дуже схоже на продаж українських земель клоунами.... Гроші по карманам розсунули та показали це як перемога
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16.08.2022 08:12 Ответить
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Чи не історична подія!
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16.08.2022 07:13 Ответить
Нет границ у украинской "радости" по этому поводу.
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16.08.2022 07:56 Ответить
Чому продаж Українського зерна подають як перемогу?! Україні воно це рік не треба буде?
Дуже схоже на продаж українських земель клоунами.... Гроші по карманам розсунули та показали це як перемога
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16.08.2022 08:12 Ответить
Зелені бариги.
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16.08.2022 08:37 Ответить
Україна споживає десяту частину з того, що вирощується. Навіть якщо в цьому році зберем половину врожаю, то однаково буде багато на продаж. А ще не звільнене місце зберігання від минулорічного урожаю.
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16.08.2022 09:30 Ответить
Я такий радий за Африку...бл!
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16.08.2022 08:43 Ответить

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16.08.2022 08:51 Ответить
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16.08.2022 08:52 Ответить
"Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."
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16.08.2022 08:53 Ответить
урааааааа!!!це - ПЫРЫМОГА!!!!
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16.08.2022 09:29 Ответить
 
 