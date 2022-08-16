Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт "Южный", - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

Судно Brave Commander покинуло порт "Южный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.

На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы", - говорится в сообщении.

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