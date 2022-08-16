Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт "Южный", - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж
Судно Brave Commander покинуло порт "Южный".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Министерства инфраструктуры Украины.
"Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.
На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тыс. тонн пшеницы", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+3 Olena Lynch
показать весь комментарий16.08.2022 07:56 Ответить Ссылка
+2 Анатолий Та Ольга Панасюк
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+2 Юрий Петров #225294
показать весь комментарий16.08.2022 08:12 Ответить Ссылка
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Дуже схоже на продаж українських земель клоунами.... Гроші по карманам розсунули та показали це як перемога
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."