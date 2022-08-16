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Россияне нанесли удары из "Градов" и "Ураганов" по Днепропетровщине, ранены две женщины, перебит газовод и линия электропередач, - Резниченко. ФОТОрепортаж

От российских ударов снова пострадали два района Днепропетровщины - Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь под "Градами" и "Ураганами"... От российских ударов снова пострадали два района - Никопольский и Криворожский.

Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянской и Великой Костромке Зеленодольской громады. Ранены две женщины – 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь. По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.

В Красногригорьевской громаде разрушены 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия. Перебит газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады", – сообщил он.

Читайте: Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко. ФОТО

Россияне нанесли удары из Градов и Ураганов по Днепропетровщине, ранены две женщины, перебит газовод и линия электропередач, - Резниченко 01
Россияне нанесли удары из Градов и Ураганов по Днепропетровщине, ранены две женщины, перебит газовод и линия электропередач, - Резниченко 02
Россияне нанесли удары из Градов и Ураганов по Днепропетровщине, ранены две женщины, перебит газовод и линия электропередач, - Резниченко 03
Россияне нанесли удары из Градов и Ураганов по Днепропетровщине, ранены две женщины, перебит газовод и линия электропередач, - Резниченко 04
Россияне нанесли удары из Градов и Ураганов по Днепропетровщине, ранены две женщины, перебит газовод и линия электропередач, - Резниченко 05

обстрел (27961) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4098)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.08.2022 08:43 Ответить
 
 