Россияне нанесли удары из "Градов" и "Ураганов" по Днепропетровщине, ранены две женщины, перебит газовод и линия электропередач, - Резниченко. ФОТОрепортаж
От российских ударов снова пострадали два района Днепропетровщины - Никопольский и Криворожский.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь под "Градами" и "Ураганами"... От российских ударов снова пострадали два района - Никопольский и Криворожский.
Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянской и Великой Костромке Зеленодольской громады. Ранены две женщины – 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.
Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь. По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.
В Красногригорьевской громаде разрушены 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия. Перебит газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады", – сообщил он.
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