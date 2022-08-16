Россияне обстреляли Краматорск. Разрушены дома в частном секторе, - мэр Гончаренко. ФОТО

Российские войска ночью нанесли удар по Краматорску. По предварительной информации, жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации без жертв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в городе работают спасатели и полиция.





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