РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12398 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 693 0

Россияне обстреляли Краматорск. Разрушены дома в частном секторе, - мэр Гончаренко. ФОТО

Российские войска ночью нанесли удар по Краматорску. По предварительной информации, жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

Россияне обстреляли Краматорск. Разрушены дома в частном секторе, - мэр Гончаренко 01

"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации без жертв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в городе работают спасатели и полиция.


Россияне обстреляли Краматорск. Разрушены дома в частном секторе, - мэр Гончаренко 02

Смотрите: Последствия ракетных обстрелов Краматорска российскими оккупантами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Россияне обстреляли Краматорск. Разрушены дома в частном секторе, - мэр Гончаренко 03

Краматорськ (2311) обстрел (27961) Донецкая область (10015)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 