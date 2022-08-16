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ВСУ отражают наступление со стороны Лисичанского НПЗ. В войсках "ЛНР" бунт и отказ воевать за "ДНР", - Гайдай. ФОТО

Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне используют любую возможность создания благоприятных условий для дальнейшего наступления на отдельных участках. Атакуют по разным направлениям, чтобы вытеснить ВСУ из оборонных укреплений. Вчера шесть раз наши бойцы заставили их отступить. Еще на трех участках на границе Луганщины и Донетчины бои продолжаются до сих пор. В частности, и в районе Лисичанского НПЗ", – говорится в сообщении.

Враг обстреливает из артиллерии населенные пункты Луганщины и позиции украинских военных. Только за ночь совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара.

ВСУ отражают наступление со стороны Лисичанского НПЗ. В войсках ЛНР бунт и отказ воевать за ДНР, - Гайдай 01

"На оккупированных территориях усилены мобилизационные мероприятия. Это обусловлено не только значительными потерями россиян на фронте, но отсутствием мотивации воевать. Военные так называемой "ЛНР" отказываются выполнять приказы на территории "братского народа" - "ДНР". Жалуются, что угрозами, запугиванием, шантажом и обманом их пытаются загнать в "ДНР", хотя территория "ЛНР" уже, как они считают, "освобождена", - добавил Гайдай.

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Сергей Гайдай сообщил: "Не выполняются и очередные обещания, которые оккупационные власти дают людям. Полтора месяца назад говорили, что восстановят газ в недавно захваченных городах в течение недели. Конечно, это невозможно, учитывая объем разбитых обстрелами россиян коммуникаций. И все, что они смогли, – к середине августа завершить комплекс ремонтных работ по восстановлению поврежденных в результате боевых действий газовых сетей в селах. Дело в том, что в приведенных ими населенных пунктах активных боевых действий либо не было вовсе, либо завершились они еще глубоко весной. То есть, в село, где 300-400 домов, они вели газ в течение четырех месяцев. С такими темпами города ожидает катастрофа".


ВСУ отражают наступление со стороны Лисичанского НПЗ. В войсках ЛНР бунт и отказ воевать за ДНР, - Гайдай 02

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ВСУ отражают наступление со стороны Лисичанского НПЗ. В войсках ЛНР бунт и отказ воевать за ДНР, - Гайдай 03

армия РФ (19725) обстрел (27961) ВСУ (6702) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6512)


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Путин - тварь, но вас кацапов я тоже ненавижу. Это вы создали эту тварь. Я, мои дети и внуки будем проклинать вас за это. А мы украинцы, не должны позволить , тем 73% вырастить такую же тварь у нас, а начало уже заложено.
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16.08.2022 09:24 Ответить
Невже буде громадянська війна між двома розділеними незрозумілими непорозуміннями народами Домбаса?
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16.08.2022 09:24 Ответить
Чому б і ні. Для них війна це усьо.
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16.08.2022 10:55 Ответить
Вони не хочуть (бо бояться) воювати, а причина для прикриття. (Тікайте сволочня поки ви ще живі і при вас ваші ноги)
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16.08.2022 09:36 Ответить
два великих народа луганда и домбабва с тысячелетней непростой историей вяликим культурным историческим наследием ёпта стоять на гране начала третьей мировой войны ! кто остановит это безумие ? кто создал противоречие и заложил начало конфликта ? все мировое сообщество замерло в ожидании тревожных событий !
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16.08.2022 09:40 Ответить
тільки й розмов що в кацапів дезертирство, відмова, і т.д. А по факту пруть як таргани. До чого ці балачки - не зрозуміло..Для самозаспокоєння? ну то ми заспокоїмся знаючи що купка лугандонських алкашів не поділили ящик паленої горілки з днрівськими виродками
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16.08.2022 09:48 Ответить
Пруть не вони,а таргани за допомогою зброї знищують усе живе. Зброя ключове слово, потім решта
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16.08.2022 10:04 Ответить
кАнєшнА! Такіє сАлідньіє гАгудАрствА! Чьо етА Ані дАлжньі зА другіх вАівАть!
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16.08.2022 10:37 Ответить
 
 