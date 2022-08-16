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В Эстонии начали демонтаж советских памятников, первым переместят танк Т-34 в Нарве. ФОТОрепортаж

В эстонском городе Нарва с 7 утра вторника начали демонтаж танка-памятника - решение, которое вызвало сопротивление у местных жителей пророссийского города, поэтому его пришлось принимать правительству.

Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.

Правительство Эстонии приняло решение о переносе не только танка, но и остальных советских памятников в Нарве и городе Нарва-Йиесуу. В целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, поэтому дорога к ним для транспорта и пешеходов закрыта. На границах находится полиция и проверяет документы.

Местные журналисты сообщают о спокойной ситуации на месте и отсутствии гражданских.

По словам руководителя нарвского отделения полиции Индрека Пюви, полиция ограничила передвижение людей у ​​нарвского танка и близлежащих памятников.

"Мы создаем периметр вокруг трех военных памятников Советского Союза на дороге Нарва-Нарва-Йиесуу для их безопасного перемещения. Это значит, что запрещено находиться в этом районе, а автомобилям – передвигаться или парковаться. Запрещенная зона четко обозначена дорожными знаками, и там находятся сотрудники полиции, которые подскажут людям, как ее обойти в случае необходимости", - объяснил Пюви.

Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймсе.

Во вторник утром премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер провели внеочередную пресс-конференцию в связи с демонтажем оказавшегося чувствительным памятником.

По словам Калласа, после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, советские военные памятники в общественном пространстве Эстонии перестали быть просто местной проблемой.

"Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный и враждебный в военном плане сосед мог нагнетать напряженность в нашей собственной стране. Согласно Конституции, главной ценностью эстонского государства является внутренний мир, а одной из основных задач государства является защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможности использовать прошлое, чтобы разрушить внутренний мир Эстонии", - сказала она.

"Учитывая, как быстро растет напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность. Именно поэтому мы в правительстве приняли решение убрать военные памятники из их нынешних мест, чтобы не дать им еще больше разжечь ненависть в обществе и раздирать старые раны.На братской могиле погибших во Второй мировой войне в Нарве будет установлен нейтральный могильный знак, и она продолжит оставаться достойным местом для поминовения погибших", - добавила Каллас.

Премьер-министр также подчеркнула необходимость сосредоточиться на общем будущем.

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В Эстонии начали демонтаж советских памятников, первым переместят танк Т-34 в Нарве 01

В Эстонии начали демонтаж советских памятников, первым переместят танк Т-34 в Нарве 02

В Эстонии начали демонтаж советских памятников, первым переместят танк Т-34 в Нарве 03

В Эстонии начали демонтаж советских памятников, первым переместят танк Т-34 в Нарве 04

демонтаж (202) памятник (2243) Эстония (1453) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+27
Правительству Эстонии - респект за решительность (сказали-сделали). Нарвские власти - мягкотелые ватники, гнилой регионец на теле государства.
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16.08.2022 09:53 Ответить
+15
Нарва - эстонский Донецк.
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16.08.2022 10:31 Ответить
+14
Всех противником демонтажа отправить на повторную сдачу экзаменов по знанию эстонского языка !
А потом не сдавшим - в дальний путь на долгие года......
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16.08.2022 09:59 Ответить
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Правительству Эстонии - респект за решительность (сказали-сделали). Нарвские власти - мягкотелые ватники, гнилой регионец на теле государства.
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16.08.2022 09:53 Ответить
Насколько помню, Нарва - это практически на границе с запоребриком.
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16.08.2022 09:57 Ответить
Нарва - эстонский Донецк.
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16.08.2022 10:31 Ответить
Я успел послужить в армии в 1983-85, и попал в Таллин (тогда еще с одним "н"), и наша часть имела отдельные отряды в Нарве и Силламяэ - по 1-2 роты в каждом отряде. Так если в Таллине, где было 6-7 рот и штаб части (как говорили - "ядро") еще был относительный порядок, то в Нарве и и Силламаэ, по рассказам, был немножко беспредел.
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16.08.2022 10:40 Ответить
В отличии от Донецка , у них холодильник эстонский. А телевизор московский.
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16.08.2022 10:41 Ответить
Телевизор, сорее всего, тоже эстонский (или Самсунг), а вот программы, что они смотрят на этом телевизоре - увы.
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16.08.2022 11:19 Ответить
Трансляция российских каналов на территории Эстонии запрещено, в т.ч. по интернету. Обходить с помощью VPN можно конечно , благо не все умеют
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16.08.2022 12:49 Ответить
А спутниковая антенна - неужели полиция ходит по квартирам?
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16.08.2022 14:26 Ответить
Не ходит, но в городах у нас очень мало кто спутниковым ТВ пользуется - кабель и 4/5 удобнее и доступнее. Разве что частники, но среди владельцев частных домов абсолютное большинство эстонцы.
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16.08.2022 15:14 Ответить
Тогда понятно. В Киеве тоже есть кабельное, но почти весь рынок захватил один оператор (Воля-Кабель), так что спутниковых антенн на окнах много висит.
У Вас в тексте есть "4/5" - это тоже способ передачи ТВ-сигнала или доля (80%) случаев, когда кабель удобней и доступней?
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16.08.2022 22:36 Ответить
Да, предлагаются и широко используются ТВ пакеты по мобильному интернету тоже, благодаря чему почти исчезнет рынок спутникового ТВ - почти вся страна покрыта 4G интернетом, строится 5G сеть. ТВ во всех мобильных приборах и собственно в телевизоре, с возможностью просмотра задним числом, фильмотеки итд.
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17.08.2022 08:55 Ответить
А що в такому випадку естонський Таганрог?
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16.08.2022 11:39 Ответить
Івангород та Печори це Ленінградська та/або Псковська обоаств.
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16.08.2022 14:30 Ответить
Естонія вважає ці території своїми, детальніше не знаю.
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16.08.2022 14:33 Ответить
По Тартускому мирному договору заключённону между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года после Войны за независимость которую Россия прииграла (маленькой Эстонии!), в качестве репарации к Эстонии отошли:
- населенная ижорой и ингерманландцами территория на правобережье реки Нарва, (ныне аннексирована в состав Кингисеппского района Ленинградской области)
- населённое этническими русскими правобережье Нарвы от устья реки Щучка до Чудского озера (ныне аннексировано в состав Сланцевского района Ленинградской области России)
- населённый русскими и сету Печорский край (ныне аннексировано в состав Печорского района Псковской области России)
Т. к договор по международному праву все еще действителен, то эти территории все еще принадлежат Эстонской Республике.
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16.08.2022 15:32 Ответить
Надеюсь, запоребрик скоро развалится, тогда заберете это и еще что-нибудь. Я не историк и не краевед, но логика подсказывает, что в этих местах (Ленинградская область, Карелия и места вокруг) жили народы финно-угорской группы. Надеюсь, мордор не всё уничтожил, что-то сохранилось.
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16.08.2022 23:13 Ответить
Ждем, все это будет обязательно. Забрать "еще что-нибудь".... нам чужого не надо Главное чтоб мордора не стало. Muscovia esse delendam - московия должна быть уничтожена. А пока работаем на Украину, среди эстонцев поддержка выше 90%. Разом переможемо незважаючи ні на що.
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17.08.2022 09:03 Ответить
Ceterum censeo Moskovia delendam esse
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17.08.2022 11:38 Ответить
Этот гребаный совково-оккупантский танк надо не во военный музей отправить, а на металлургический завод на переплавку. Символ оккупации с красно-фашистской звездой на броне должен быть уничтожен: советская символика запрещена законами Эстонии.
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24.08.2022 04:00 Ответить
переименовать т34 в маскву и переместить на дно Нарвского залива. Для симметрии: одна масква там, другая здесь.
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16.08.2022 09:53 Ответить
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16.08.2022 09:55 Ответить
Всех противником демонтажа отправить на повторную сдачу экзаменов по знанию эстонского языка !
А потом не сдавшим - в дальний путь на долгие года......
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16.08.2022 09:59 Ответить
Большинство нарвитян не знают эстонский. Молодежь чуть- чуть.
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16.08.2022 10:37 Ответить
Тобто в країні НАТО стояло це лайно до сьогодні

Ну то не слід так дивуватися порятунку рядового абоамоввча в Україні
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16.08.2022 09:59 Ответить
Тобто в країні НАТО Германiї стоять 13 т-34 (https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1602486/pub_5eb4bada0481e006c6c9e3a0_5eb4bb11e4773935a401c8c3/scale_1200 ось цей ), тiльки, вiдновили
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16.08.2022 11:02 Ответить
У Т-34 коротший ствол.
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16.08.2022 10:00 Ответить
Це Т-34-85, Т-34 дуже мало після війни залишилось. На всі пам'ятники не вистачило.
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16.08.2022 10:05 Ответить
В Чернівцях стояв саме т-34. Вже демонтували
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16.08.2022 10:07 Ответить
т34-85
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16.08.2022 10:05 Ответить
Це на фото ранній Т-34 з 76 мм гарматою, а на монументі - пізній Т-34-85 з 85 мм...
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16.08.2022 10:27 Ответить
Правильно , демонтуйте. А заодно варто демонтувати отих "спротивників".
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16.08.2022 10:00 Ответить
Ось естонському уряду не «какая разніца»!
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16.08.2022 10:01 Ответить
идет пополнение частной коллекции ...
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16.08.2022 10:06 Ответить
В районе крымского Джанкоя массовые взрывы и пожары..опять курение...кажуть крымчане...
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16.08.2022 10:06 Ответить
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16.08.2022 10:15 Ответить
На що ж тепер вата "ананонiровать" буде?
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16.08.2022 10:11 Ответить
а навіщо в музеї цей металобрухт? на металолом його.
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16.08.2022 10:15 Ответить
Так багато балакали "не дадим снести танк", чергування проводили, а як техніка приїхала демонтувати то одразу порозбігались.
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16.08.2022 10:16 Ответить
Водитель грузовика на фото: "Ну шо, Саньок, куди везти цэ гімно?"
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16.08.2022 10:19 Ответить
Зараз у х*йлостанців сраченята порепають...)))
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16.08.2022 10:28 Ответить
Занесу соседу в его квартиру свой старий диван. Пусть только попробует его вибросить...
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16.08.2022 10:43 Ответить
забил еще тещу свою туда подселю. не дай бог диван сосед будет двигать
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16.08.2022 10:46 Ответить
В Нарве живут нарванные.
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16.08.2022 12:20 Ответить
зробіт з нього сцяльню общакову)💯😄
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16.08.2022 12:27 Ответить
кацапське сміття потрібно вимітати із кожного будинку на звалище
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17.08.2022 11:15 Ответить
Щира подяка нашим естонським братам!
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17.08.2022 15:12 Ответить
 
 