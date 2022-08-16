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Новости Фото Война
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Корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание "руководящей должности" в случае оккупации города. СБУ задержала кадрового агента ФСБ. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению и задержанию агента ФСБ, разведывавшего места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Также он собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.

"В случае захвата города агрессоры обещали своему стороннику одну из руководящих "должностей" в оккупационной администрации. А сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников, в том числе бойцов местных добровольческих формирований", - говорится в сообщении.

Корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание руководящей должности в случае оккупации города. СБУ задержала кадрового агента ФСБ 01

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Установлено, что предатель был завербован кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на прифронтовых территориях региона.

Корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание руководящей должности в случае оккупации города. СБУ задержала кадрового агента ФСБ 02

"Прежде всего российскую спецслужбу интересовали сведения о расположении подразделений ВСУ, количестве их личного состава и техники, "отчеты" о ракетных ударах по городской застройке. Для передачи разведданных агент применял специально созданный анонимный телеграм-канал. В своих "докладах" описывал свои наблюдения, сопровождая их фотофиксацией объектов. Полученные материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий. За выполнение преступных задач злоумышленник получал от своего куратора деньги через электронные переводы", - добавляют в СБУ.

Корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание руководящей должности в случае оккупации города. СБУ задержала кадрового агента ФСБ 03

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

  • мобильные телефоны, которые использовались для коммуникации с российским "координатором";
  • банковскую карту, куда поступали деньги от ФСБ.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

задержание (6692) Запорожье (2684) СБУ (20069) ФСБ (1944)


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Топ комментарии
+13
СБУ-черговий респект...
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16.08.2022 18:02 Ответить
+13
О! Вже голову відтяли )))
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16.08.2022 18:03 Ответить
+8
Расстрелять! (С)
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16.08.2022 18:02 Ответить
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СБУ-черговий респект...
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16.08.2022 18:02 Ответить
Вот бы чмырю ботинком на яйца наступить
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16.08.2022 18:36 Ответить
А ручки,такие тоненькие,наркоман!?
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16.08.2022 20:27 Ответить
вони вирахували та піймали
далі самий гуманний суд
під заставу відмінили
а за поруки я не чув
так що надії що цей підер сяде мало
50 на 50
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16.08.2022 21:10 Ответить
Ценная кадрина! Обменять на азовцев!
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16.08.2022 18:02 Ответить
Был может и ценный. Теперь нет. Никто не будет на коллаборантов пленных менять. В фсб на его досье просто крестик нарисовали и всё.
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16.08.2022 18:54 Ответить
Расстрелять! (С)
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16.08.2022 18:02 Ответить
це було на початку, на другий день війни, у Запоріжжі страта на місці ворожоі дрг чеченців


це так і зараз має бути
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16.08.2022 22:55 Ответить
О! Вже голову відтяли )))
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16.08.2022 18:03 Ответить
А сам зловмисник планував приєднатися до так званих "розстрільних груп" загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань
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Посадіть його в камеру з урками. Хай його трохи помучають
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16.08.2022 18:05 Ответить
По законам военного времени на кол ***** рашистского!
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16.08.2022 18:29 Ответить
СБУ затримала кадрового агента ФСБ.:

кадровый - это значит трудовая книжка в ФСБ ? Из текста видно, что его завербовал кадровый Фсбэшник , то есть он завербованный агент .
Надо уделять внимание смыслу теста
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16.08.2022 18:08 Ответить
Особенно когда две полоски...
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16.08.2022 18:10 Ответить
Будет управляющий парашей. Тоже в своем роде руководящая должность
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16.08.2022 18:09 Ответить
Хлопці оперативники , дай Бог вам сил , здоров'я і нехай вас береже ангел
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16.08.2022 18:11 Ответить
Хлопці з СБУ, витратьте 50л палива, та привезіть його сюди, хай з ним бійці із Запоріжжя поспілкуються.

Керувати в місті воно хотіло, потвора ******
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16.08.2022 18:13 Ответить
В амстор за жрачкою воно йшло, скотиняка
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16.08.2022 18:14 Ответить
Обещали руководящую должность - получит. Будет главным петухом на зоне
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16.08.2022 18:16 Ответить
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16.08.2022 18:18 Ответить
она убийца фактически, какой нафиг залог? конфискация имущества в пользу ЗСУ и пострадавших!
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16.08.2022 22:36 Ответить
порвать очко петушаре на паленезийскую звезду
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16.08.2022 18:18 Ответить
Посадите ****** на бутылку чтобы как на рассее было, и в петушарню. Чтобы никто ему больше руки не подал.
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16.08.2022 18:19 Ответить
А зачем живой-то?Мы же ж нацисты?
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16.08.2022 18:22 Ответить
Такие крысы подлежат расстрелу при попытке побега официально.
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16.08.2022 18:27 Ответить
ну покажите **** хероя
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16.08.2022 18:36 Ответить
После суда покажут. Пока в роли подозреваемого - нельзя. Такой у нас закон.
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16.08.2022 18:56 Ответить
Какой нужно быть Мразью передавать координаты , Юстас -Алексу ...Насмотревшись- Штирлица...
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16.08.2022 18:42 Ответить
как вычиcляют ходят к вангам??
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16.08.2022 18:46 Ответить
Теперь у него будет хорошая должность, главная Тамара на бараке
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16.08.2022 19:26 Ответить
який сенс закривати пики цих зрадників?
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16.08.2022 20:24 Ответить
Хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!Ватного ********-в крематорий бросить недумая........................................................
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16.08.2022 20:35 Ответить
 
 