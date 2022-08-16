Корректировал ракетные удары по Запорожью в обмен на обещание "руководящей должности" в случае оккупации города. СБУ задержала кадрового агента ФСБ. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению и задержанию агента ФСБ, разведывавшего места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Также он собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.

"В случае захвата города агрессоры обещали своему стороннику одну из руководящих "должностей" в оккупационной администрации. А сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым "расстрельным группам" захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников, в том числе бойцов местных добровольческих формирований", - говорится в сообщении.







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Установлено, что предатель был завербован кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на прифронтовых территориях региона.

"Прежде всего российскую спецслужбу интересовали сведения о расположении подразделений ВСУ, количестве их личного состава и техники, "отчеты" о ракетных ударах по городской застройке. Для передачи разведданных агент применял специально созданный анонимный телеграм-канал. В своих "докладах" описывал свои наблюдения, сопровождая их фотофиксацией объектов. Полученные материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий. За выполнение преступных задач злоумышленник получал от своего куратора деньги через электронные переводы", - добавляют в СБУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

мобильные телефоны, которые использовались для коммуникации с российским "координатором";

банковскую карту, куда поступали деньги от ФСБ.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.