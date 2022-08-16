Порошенко сообщил о большом контракте на закупку для ВСУ беспилотников оперативного уровня. ФОТО
Петр Порошенко, находящийся в рабочей поездке по странам Европы, сообщил о долгосрочном контракте на беспилотники оперативного уровня для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"То, что мы начали в Винницкой области, когда презентовали совершенно новый, современный, защищенный, дальнозоркий беспилотный летательный аппарат оперативного уровня – мы сейчас продолжаем эту чрезвычайно амбициозную и важную программу", – сказал Порошенко.
"Мы убедились, что эти "птички" чрезвычайно крутые, очень высоко летают, и русне очень трудно чем-то их достать. Если они потратят ракету "Бук" или "Тор", то сама ракета стоит значительно дороже, чем "птичка", – отмечает. пятый президент.
"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективен. По понятным причинам мы не называем производителей и не говорим, где они работают. Но это настоящие патриоты Украины, настоящие профессионалы. С 2014 года работали в Украине, имеют огромный опыт. А сегодня совмещают западные технологии, западные модели производства, западные лицензии с глубоким профессионализмом и патриотизм украинцев", – объясняет Петр Порошенко.
"Из собственного опыта знаю – это даже не бригадный уровень. И командующие, когда им предлагаешь всю палитру продукции, всегда, 100% выбирают эти оперативные разведывательные аппараты. Ведь это – "глаза" артиллерии. Поэтому именно "Глаза Арты", а не Poseidon , будет называться этот наш проект. Владельцы авторских прав на это тоже согласились", – отметил Порошенко.
"Мы вместе будем собирать средства для того, чтобы по беспрецедентной цене в кратчайшие сроки обеспечить Вооруженные Силы", – говорит Порошенко.
Как известно, ранее Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" приобрели комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск. А также 350 дронов Autel, 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады.
Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму средств, собранную волонтерами.
С 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.
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1. Торгівля зброєю.
2. Створення терористичної організації.
3. Підготовка державного перевороту.
4. Фізіологічно не такий, як бубочка.
гнида
Ось така допомога фронту)
тік, і вйна в них типу місяць, судячи з інформативності сайту..
я бачив рішення про виделення 10 млрд гривень персональних дотацій Коломойському
бачив ваше рішення про розмінування Чонгару
бачив ваші рішення про зміни Генпрокурорів, які не можуть посадити Порошенко
бачив ваші рішення про зоборону опозіційних телеканалів (не плутати з проросійскими)
бачив рішення про трансплантацію органів через Дію
бачив рішення заткнути рота Леросу
бачив рішення заборонити єлектронні розрахунки кріптовалютою
бачив рішення про касові апарати для ФОПів
бачив ваші хохотушки коли Рабінович заспівав "вставай страна огромная" звертаючись до Росії на боротьбу з фашистами, тобто з українцями
бачив ваші рішення про заборону росслідування історії з вагнеровцами
....
.Позабирать і роздать все нах .. !!
думаю, звідки йдуть головні доходи Порошенко
бо у кожному супермаркеті Європці - головний фаворіт у відділу солодощів - Рошен
при чому далеко-далеко нижче по цінам до конкурентів
наприклад у Болгарії шоколадки Рошен коштують 16 левів за кіло, при тому що найблищий конкурент коштує 18, а вся головна маса шоколадок має ціну від 24 лева за кіло
(один лев - пол євро).
й лежать його шоколадкі не тільки в великих сістемах типа Лиддл, Кауфленд тощо, а навіть у найменьших ларьках на зупинках
І те що Порох піариться, це добре. Тільки би зброї більше купляв.
Кому не до вподоби , пускай теж саме робить. У цій темі конкуренція тільки на благо.
Я вже не кажу за тебе самого.
Мені з пенсії у 2300 та зарплатні майстера тепломереж у Харкові пишатись нічім.
А вот діти ,це інша справа.
Старший син у березні отримав повістку , та щас у ЗСУ.
Молодший айтішнік своїм друзям придбав два безпілотника. Таких не дешевих тисяч по 140 за кожен. З тепловізором , та усіма прибрмбасами. Один поїхав в Авдіївку , інший хлопцям з Кракена у Харків.
Дочка головний технолог харківського плиточного заводу теж Харківській теробороні гроші усе перераховувала.
У неї там коханий був. Який зараз офіцером у новоствореної частині ЗСУ.
Згоден, що це все не багато. Однак вони не бізнесмени та олігархи , щоб діяти в великих об'ємах.
Ну якось коротко ,це і все.
Зараз можеш сам своїми справами похвалитись.
Або слабо?
А то ти якийсь сором'язливий.
Чи хтось розуміє, що означапє «Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами»???
Чи врубився хто в фразу «З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень»???
Просто цікаво...
Очень простая реклама - "волонтёры собрали миллион на дрон? Мы добавляем второй миллион, будет два дрона!"
Простими словами ***** виходить.
І це все добра справа. І хай все це рекламується , або піариться. Не бачу у ціх словах нічого поганого. Головне на благо Батьківщині. А соромляться хай їнші. Хто ***** не робить.
АҐЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ
Атака на Залужного
На жаль, мушу обмежитись транскриптом лише коротких уривків з розмови пана Володимира з ведучим каналу Dmytro News - переважно тих, що стосуються правдоподібних намірів Банкової виставити, не приведи Господи, усунення Головнокомандувача Залужного на торг із рашкою.
Раджу передивитися весь запис цієї вельми інформативної розмови.
...- Пане Володимире, ви зачепили дуже цікаву і болючу тему, за якою дуже слідкують наші партнери і не тільки у США, а й у Польщі. Ми бачимо, що атаки на генерала Марченка, якого також чіпанула Безугла, відтак заява дуже провладної Ганни Маляр, котра працює за тими самими методичками, писаними на Банковій, і котра сказала, що "є в нас військовий", який щось там здав. І потім цей пазл закрив Резніков, сказавши "не цивільні розмінували Чонгар", натякаючи, що, мовляв, якийсь не такий в нас Главком Залужний. Як тільки почалася атака на Марченка, якого взяв з иншої команди Залужний, так само як він узяв у свій Генштаб Муженка і багатьох генералів, - отже, щойно почалася ця атака, як наввипередки із Залужним поспілкувалися і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, і Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО генерал Каволі, і ця новина розійшлася по всіх каналах по всьому світу. Польська "Виборча" написала, що Залужний - це перший отаман...
- В. Цибулько: - Поляки дуже ******* оцю козацьку стихію. Це частина польської свідомости, бо ми колись жили в одній державі, яка звалася Річ Посполита. Цей український код є й частиною польського коду, адже романтична польська література починалася з поеми Северина Гощинського "Zamek kaniowski". Канівський замок належив Конєцпольським, потім Понятовським, і король Станіслав у Каневі - адже це було королівське обійстя, Замок Канівський, - зустрічався з Катериною ІІ, але вона на берег не зійшла.
- (Сміється) Міг би й придушити!
В. Цибулько: - То й не було би потім Коліївщини і Третього поділу Польщі.
- Але все-таки - атаки на Залужного. Шмигаля хочуть прибрати, поставити Кубракова. Я ж думаю, що у генштабі хочуть також змінити головного нашого гравця - залізного нашого генерала.
В. Цибулько: - Є кілька комбінацій. Залужний так дістав їх зі своєю самостійністю... Що бісить Банкову: західні партнери ведуть абсолютно пряму комунікацію військовий з військовим без політичного керівництва. Чим менше там політичного рила, так би мовити, в цій системі комунікацій, тим ефективніше діють українські війська.
Гадаю, це також сиґнал [путіна] п'ятій колоні зносити Залужного. Інакше, мовляв, за переговори не сідає. Адже путін - великий маніпулятор. Але для того, щоби знести Залужного, треба зробити ще якусь комбінацію: наприклад, знести весь Кабмін разом із міністром оборони, а потім перезавантажити весь Кабмін, а потім новий міністр подасть кандидатури начальника Генштабу і головнокомандувача. Це така дивна гра, і вона вже триває не перший місяць. У квітні чи на початку травня певні амбіції пролунали з боку Шурми - це заступник голови адміністрації і перевірений союзництвом із Єрмаком кадр. Ідея знесення уряду і делеґування Шурми в уряд мусується досить давно. Наскільки я розумію, в оточенні Шмигаля на це реаґують досить нервово.
...Путін може поставити за умову, що він відступить кудись, аби продовжити переговори, а ви знесіть уряд, знесіть головнокомандувача; ми трішки поступимося, а потім перейдемо то формули торгів.
Враження таке, що п'ята колона зараз кинулася у свій останній бій в Україні. Вони були шоковані цією аґресією, вони думали, що українці перевішають їх за ногу на ліхтарних стовпах, але виявилося, що українці пішли воювати і на цю падлючу поведінку "еліти" не дуже реаґують, що є до чести українців. В українців є хороший механізм для початкового формування стабільности - це місцеве самоврядування, де вони вміють повністю розпорядитися всіма можливостями. Влада одночасно атакує опозтцію у парламенті і місцеве самоврядування. Атака на Корбана - це атака на Дніпропетровську групу, дуже скептичну до Зеленського. Філатов і Корбан - дуже критичні до Зеленського, але вони все зробили, щоб знести Порошенка, от що дивно!
... - Чого боїться Мар'яна Безугла? Справа в тім, що один раз можна взяти конвертик від Єрмака чи хто там їх носив - Коля Тищенко, так? - а потім ти вже на гачку. На жаль, "свої" голосують за бабло в конвертах, ми це знаємо. За це, до речі, як припускають, вони вбили Антона Полякова.
В. Цибулько: - НАБУ дуже швидко наближається до розслідування справи 20-30-50 про роздачу конвертів у "Слугах".
- Після кримських подій варто очікувати гоніння на військових, тобто за якісь ниточки кремль смикає і пробуватиме прибрати тих, хто ефективно воює. Впроваджується те, про що заявляв Залужний, - маневрова оборона, тактика високотехнологічної війни і тактика збереження солдат і офіцерів: він сказав - і це впроваджується, і росіянам дуже хочеться це зруйнувати.
В. Цибулько: - Атака на Залужного може бути частиною торгу. Суспільство потрясло ритуальне вбивство азовців. До того владі вдалося заялозити тему здачі "Азову" і Маріуполя і взагалі того "мішка", в якому опинилися азовці: чому вони там опинилися, чому їх переконували стояти до останнього. Це вбивство відновило в суспільстві питання відповідальности за долю азовців з боку влади. І, можливо, вони сподіваються зам'яти цю тему, усунувши Залужного. Можливо, це навіть на тіньові торги виставляється: мовляв, заберіть Залужного, а ми віддамо вам невбитих азовців. Не виключаю й такого сценарію, як це не сумно. Ми ж бачимо, як у нас висвітлювалися стамбульська зустріч і зернова угода. Чому влада мовчить про те, що реально там отримав путін?
По-перше, він отримав дозвіл на постачання комплектуючих, запасних деталей для цивільної авіації;
по-друге, він отримав можливість продавати своє зерно;
по-третє, він отримав можливість закуповувати біотехнічні матеріяли, йдеться про те, що росія не має власної зоотехнічної фармацевтики для лікування і щеплення тварин, і все російське тваринництво залежить від імпорту сім'яного матеріялу і фармацевтики;
по-четверте, путін отримав можливість торгувати мінеральними добривами, тобто росія тепер продаватиме, в тому числі, білоруський калій, якому заблоковано вихід; тобто путін дістав кілька компенсаторів для утримування режиму лукашенка, бо той йому насправді дорого обходиться.
Про це ж ніхто не говорить! А якщо там були обіцянки, не дай Боже, поступок територіяльних... Усе так затаїлося, заретушувалося, що треба дуже пильно слідкувати за руками. От чому, скажімо, Шрьодер заговорив про розширення зернової угоди на припинення бойових дій і переведення у переговорний процес, тобто закликав зупинити бойові дії на фактичній лінії розмежування і почати переговори. Увійти у переговорний процес і отримати замість Мінська Стамбул-2 чи Стамбул-3? Така здача національних інтересів - просто на поверхні. У 2015 році, коли Порошенко підписував Мінськ, Україна не мала союзників, ледве-ледве поляки, чехи, словаки і країни Балтії нам щось підкидали - це була копійчана допомога, і Україна не мала тоді ні ресурсу, ні армії. Після Мінська ми отримали час на переозброєння, переформатування армії і розробку всіх цих зразків - Грім-2, Стугни, не кажучи вже про Нептун... Це ж усе відбувалося за час, що його виторгував Порошенко для відновлення боєздатности війська, яке виявилося феноменом 21 століття! Український військовий феномен буде у провідних військових вишах вивчатися років 100.
- З Мінськом дуже цікаво вийшло: у 2015 році путін був впевнений, що Мінськ - це українська капітуляція. Тільки у 2019 році [ЗЕлені] почали тлумачити Мінськ не як зашморг для путіна, яким вона на справді була, не як угоду, якої можна не виконувати, а почали розглядати її за російськими наративами, прийнявши її російське тлумачення. І саме за це Вікторія Спартц прицільно атакувала Єрмака: "Невдалий менеджмент перемовин", написала вона. А вони всі (передражнює): "Невдалий меееенежмент! Що вона кааааже! Що це означаааає! Що, це Єрмак у чомусь винний, а не росія?" А вона каже: "Ні, він просто почав читати мінську угоду так, як її читала росія."
В. Цибулько: - Росіяни купилися на перелік заходів як на почерговість їх втілення. Але в угоді, в її кінці, завдяки дипломатичному хистові Порошенка є чітка приписка, яка нівелювала розгляд послідовности дій як почерговість: дії приймаються тільки у комплексі. Українська сторона зробила зустрічні кроки, але не отримала жодного російського зустрічного кроку, бо росіяни вирішили, що Україна підписала капітуляцію. Але там нема капітуляції! Там є значно хитріша, гнучкіша комбінація, розрахована на те, що путін розуміє будь-яку нейтральну угоду, як можливість когось нагнути через коліно, він розраховував на те, що він надавить на Порошенка. А Порошенко в носі мав цей тиск! Давили, та не видавили!
Але врешті видавили Зеленським...
...
Відеозапис розмови:
Володимир Цибулько