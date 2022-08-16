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Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция. ФОТО

В течение суток правоохранители зафиксировали 28 обстрелов. Оккупанты били артиллерией, наносили ракетные и авиаудары. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 01

"Массовым обстрелам подверглись г. Авдеевка, пгт Южное, г. Николаевка, г. Железное, с. Первомайское, г. Часов Яр, с. Дружба, с. Калиново, г. Славянск, пгт Большая Новоселка, г. Бахмут, пгт Ясногорка, г. Курахово, Российские войска применили артиллерию, минометы, танки, РСЗО "Град", "Ураган" и нанесли авиаудар "НУРС", - говорится в сообщении.

Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 02

Оккупанты попали в жилой сектор. Есть потери посреди мирного населения. Разрушены и повреждены 19 объектов – 14 жилых домов, школа-интернат, общежитие, хозяйственное сооружение, ангар, кафе.

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Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 03

На местах прилетов работали полицейские, собравшие доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. За сутки силами полиции было эвакуировано 415 граждан. Всего с начала августа в более безопасные регионы выехало почти 6000 человек, более 1000 из них – дети.

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Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 04
Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 05
Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 06

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Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 07


Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 08
Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 09
Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 10
Россия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены и повреждены жилые дома, общежитие, школа-интернат, - Нацполиция 11

обстрел (27961) Нацполиция (16571) Донецкая область (10015)


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