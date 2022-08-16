В Николаевской области в течение суток вражеские обстрелы повредили 14 объектов инфраструктуры, - полиция. ФОТОрепортаж

Кроме жилых домов повреждено учебное заведение, админздание, склад.

Об этом сообщается на странице Главного управления полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за сутки российские оккупанты повредили 14 объектов инфраструктуры. Ночью 16 августа под вражескими атаками со стороны российских войск находились поселок Березнеговатый и Красная долина Широковской громады. В результате обстрелов агрессора разрушены частные жилые дома. Окончательная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

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15 августа под вражескими атаками находились Николаев и населенные пункты Лиманы, Широкое, Красная долина, Лепетиха, Кавказ, Первомайское, Зайчевское Мешково-Погореловской, Первомайской, Галицыновской, Широковской и Березнеговатской громад.

Повреждены пять частных жилых домов, складское помещение, учебное заведение, админздание и другие объекты гражданской инфраструктуры. По всем собранным материалам следователи начали уголовные производства по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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