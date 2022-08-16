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Последствия обстрела Днепропетровщины: рашисты нанесли удары из РСЗО "Ураган". Есть раненые. ФОТО

В результате обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов Днепропетровской области повреждены дома, газопровод и хозяйственные сооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Последствия обстрела Днепропетровщины: рашисты нанесли удары из РСЗО Ураган. Есть раненые 01

"16 августа ночью враг попал по Зеленодольской громаде из реактивных систем залпового огня "Ураган", в результате чего было повреждено несколько домов и газопровод. Также российские войска дважды обстреляли Красногригорьевскую громаду, накрыв поселок огнем из ствольной артиллерии и РСЗО. Разрушениям подверглись 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопровод", - говорится в сообщении.

По этому факту российской агрессии против мирного населения Никопольского района правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается осмотр мест обстрелов и сбор вещественных доказательств. Окончательная информация о разрушениях уточняется.

Также смотрите: Россияне нанесли удары из "Градов" и "Ураганов" по Днепропетровщине, ранены две женщины, перебит газовод и линия электропередач, - Резниченко. ФОТОрепортаж


Последствия обстрела Днепропетровщины: рашисты нанесли удары из РСЗО Ураган. Есть раненые 02
Последствия обстрела Днепропетровщины: рашисты нанесли удары из РСЗО Ураган. Есть раненые 03
Последствия обстрела Днепропетровщины: рашисты нанесли удары из РСЗО Ураган. Есть раненые 04

обстрел (27961) Нацполиция (16571) Днепропетровская область (4098)


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В Мелітополі знов бавовна і зникло ТБ запаребріка.
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16.08.2022 11:55 Ответить
Ураган - максимальна дальність- 35 кілометрів. Хіба вже зовсім немає чим відповісти? де купа безпілотників, що контролюють противника вдень і вночі? Де проти радарні ракети, що знищують глушилки і радари противника? Зате дороги гладенькі... Були ...
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16.08.2022 12:27 Ответить
 
 