За прошедшие сутки из зоны активных боевых действий из Донецкой области эвакуированы 53 человека, среди них 18 детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки работники ГСЧС из зоны активных боевых действий эвакуировали 53 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГСЧС Украины.
Отмечается, что из г. Покровска эвакуирован 41 человек, из них 8 детей; г. Новогродовка – 12 человек, из них 10 детей.
Кроме того, предоставлена помощь 566 лицам, из них 25 детей и 21 человек с ограниченными физическими возможностями.
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freedom of speech
показать весь комментарий16.08.2022 12:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий16.08.2022 13:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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