За прошедшие сутки из зоны активных боевых действий из Донецкой области эвакуированы 53 человека, среди них 18 детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки работники ГСЧС из зоны активных боевых действий эвакуировали 53 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГСЧС Украины.

Отмечается, что из г. Покровска эвакуирован 41 человек, из них 8 детей; г. Новогродовка – 12 человек, из них 10 детей.

Кроме того, предоставлена помощь 566 лицам, из них 25 детей и 21 человек с ограниченными физическими возможностями.

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