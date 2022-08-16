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За прошедшие сутки из зоны активных боевых действий из Донецкой области эвакуированы 53 человека, среди них 18 детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки работники ГСЧС из зоны активных боевых действий эвакуировали 53 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГСЧС Украины.

Отмечается, что из г. Покровска эвакуирован 41 человек, из них 8 детей; г. Новогродовка – 12 человек, из них 10 детей.

Кроме того, предоставлена помощь 566 лицам, из них 25 детей и 21 человек с ограниченными физическими возможностями.

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За прошедшие сутки из зоны активных боевых действий из Донецкой области эвакуированы 53 человека, среди них 18 детей, - ГСЧС 01

За прошедшие сутки из зоны активных боевых действий из Донецкой области эвакуированы 53 человека, среди них 18 детей, - ГСЧС 02

За прошедшие сутки из зоны активных боевых действий из Донецкой области эвакуированы 53 человека, среди них 18 детей, - ГСЧС 03

За прошедшие сутки из зоны активных боевых действий из Донецкой области эвакуированы 53 человека, среди них 18 детей, - ГСЧС 04

эвакуация (2106) Донецкая область (10015) ГСЧС (5032)


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16.08.2022 12:16 Ответить
53 человека-это сколько лет прийдется такими темпами эвакуировать?
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16.08.2022 13:05 Ответить
 
 