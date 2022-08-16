Рашисты в течение ночи хаотично обстреливали Авдеевку. Под огнем оккупантов были и другие населенные пункты Донетчины, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты вели активные действия на Донецком направлении. Враг нанес удары по населенным пунктам Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Авдеевке хаотические обстрелы не прекращались всю ночь. В Курахово россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре электроснабжения и нескольким предприятиям. Ранен один человек. В Очеретинской громаде оккупанты применили "Ураганы" с кассетными боеприпасами в районе Карловки. Ракетный удар пришелся и на Максимилиановку — поврежден Дом культуры и 4 магазина. Без пострадавших. В Краматорском районе разрушены 4 дома в поселке Ясногорка и 2 дома - в Славянске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около трех ночи россияне нанесли ракетный удар по Николаевке - разрушили хозяйственное здание местной школы.
"Один обстрел произошел в Бахмуте — поврежден частный дом и дача. Еще один обстрел — в Зайцево. Там ранен человек. В окрестностях Соледара и близлежащих деревень одиночные обстрелы продолжались всю ночь — повреждены два дома в Федоровке", - добавил Кириленко.
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