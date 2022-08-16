Последствия обстрелов рашистами Запорожской области за сутки: десятки семей потеряли жилье, - Нацполиция. ФОТО

Из-за атаки армии РФ пострадали несколько населенных пунктов в Запорожском и Пологовском районах. О раненых и погибших информации не поступало.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные Нацполиции.

"За прошедшие сутки, 15 августа, сотрудники запорожской полиции зарегистрировали 28 сообщений о вооруженной агрессии военных РФ против мирных жителей области. Враг наносил удары и днем, и ночью по городам Орехово и Гуляйполю. Горячо было и в Запорожском районе – оккупанты в очередной раз били по селам Заречное и Таврическое. В общей сложности полицейские зафиксировали разрушение двух многоэтажек и более 20 частных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в жилых домах повреждено имущество, разрушены крыши, выбиты окна, а в некоторых даже выбило стены.

Значительные повреждения получили хозяйственные здания, гаражи, а также имущество и автомобили в них. По фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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