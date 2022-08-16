Сенкевич показал частично разрушенную вражескими ракетами школу в Николаеве. ФОТОрепортаж
В Николаеве в результате обстрелов разрушены 49 учебных заведений, из них 4 школы.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, разрушенная тремя вражескими ракетами школа №48 расположена в Корабельном районе Николаева. Часть здания разрушена до основания, в остальных - выбиты окна, двери, повреждено имущество.
"Всю дорогостоящую оргтехнику из школы управления образования эвакуировало еще в первые дни полномасштабной войны. Сейчас вывезли оттуда всю уцелевшую мебель и учебные материалы. Теперь специалисты управления по чрезвычайным ситуациям обрушат одну стену, которая является аварийной и опасной. На время войны школу законсервируем", - написал Сенкевич.
Также он добавил, что для оставшегося работать в городе педагогического коллектива будут обустроены рабочие места в другом учреждении. С февраля оккупанты попали в 49 учебных заведений города, из них четыре школы - частично или полностью разрушены.
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блін, малий в академії МВД вчився на початку війни, так там видавали в тимчасове користуваняя планшети, не дивлячись на те, що у половини в казармах були ноути...типа - 2 курси на казарменому - вчіть уроки, здавайте домашки
а тут мєлкіх до школ, по яким цапи вгатять в першу чергу..
то так грошей хочеться намити?? чи зовсім дебіли??