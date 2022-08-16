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Сенкевич показал частично разрушенную вражескими ракетами школу в Николаеве. ФОТОрепортаж

миколаїв

В Николаеве в результате обстрелов разрушены 49 учебных заведений, из них 4 школы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, разрушенная тремя вражескими ракетами школа №48 расположена в Корабельном районе Николаева. Часть здания разрушена до основания, в остальных - выбиты окна, двери, повреждено имущество.

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"Всю дорогостоящую оргтехнику из школы управления образования эвакуировало еще в первые дни полномасштабной войны. Сейчас вывезли оттуда всю уцелевшую мебель и учебные материалы. Теперь специалисты управления по чрезвычайным ситуациям обрушат одну стену, которая является аварийной и опасной. На время войны школу законсервируем", - написал Сенкевич.

Также он добавил, что для оставшегося работать в городе педагогического коллектива будут обустроены рабочие места в другом учреждении. С февраля оккупанты попали в 49 учебных заведений города, из них четыре школы - частично или полностью разрушены.

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Сенкевич показал частично разрушенную вражескими ракетами школу в Николаеве 01

Сенкевич показал частично разрушенную вражескими ракетами школу в Николаеве 02
Сенкевич показал частично разрушенную вражескими ракетами школу в Николаеве 03
Сенкевич показал частично разрушенную вражескими ракетами школу в Николаеве 04
Сенкевич показал частично разрушенную вражескими ракетами школу в Николаеве 05
Сенкевич показал частично разрушенную вражескими ракетами школу в Николаеве 06

Николаев (2162) обстрел (27961) школа (3022) Сенкевич Александр (188)


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16.08.2022 14:32 Ответить
вот и ответ... возможно ли детям очно учиться...
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16.08.2022 14:38 Ответить
таке враження, що клован знущається..навіщо відбудовувати те, що через добу зруйнують?? краще б на ті гроші дітям видав планшети для домашнього навчання..

блін, малий в академії МВД вчився на початку війни, так там видавали в тимчасове користуваняя планшети, не дивлячись на те, що у половини в казармах були ноути...типа - 2 курси на казарменому - вчіть уроки, здавайте домашки

а тут мєлкіх до школ, по яким цапи вгатять в першу чергу..

то так грошей хочеться намити?? чи зовсім дебіли??
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16.08.2022 14:48 Ответить
"частково зруйновану"... хрєнасє. тепер я знаю що таке "частковий успіх"
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16.08.2022 15:41 Ответить
А кому показав? Бережіть дітей. Бережіть майбутнє України.
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17.08.2022 01:25 Ответить
 
 