В пункте пропуска ’КРАКОВЕЦ’ возобновится движение автобусов на выезд из Украины. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска обновили автобусный терминал и обустроили место для оформления пассажиров.

Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с 00.00 17 августа на пункте пропуска "Краковец" возобновится движение регулярных и нерегулярных автобусов на выезд из Украины.

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На открытии пункта присутствовали представители правительства Украины и Польши. Работы проходили в рамках проекта "Открытая граница" по договоренности президентов Украины и Польши.

Чтобы облегчить пропуск и уменьшить очереди, обновили автобусный терминал и обустроили место для оформления пассажиров. Теперь среднее время оформления автобуса будет 30-45 минут.

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"По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, на пункте пропуска обновили полосы движения и для легковых автомобилей, и для грузовиков; модернизировали павильоны для таможенного и паспортного контроля; расширили подъездную трассу (А-4) возле пункта и вдвое увеличили пропускную способность для грузовиков; построили новый автобусный терминал, пропускающий от 30 автобусов в сутки.



















