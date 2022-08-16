Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух. ФОТОрепортаж

На территории Запорожской области от обстрелов погиб один человек, 6 человек ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг бил из ракетных систем залпового огня по Орехову в течение нескольких часов. В результате от полученных во время вражеских обстрелов ранений погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое из них - работники энергокомпании, которые восстанавливали сети.

Кроме того, в результате вражеской атаки разрушены десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, ликвидированные спасателями ГСЧС.











