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Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух. ФОТОрепортаж

На территории Запорожской области от обстрелов погиб один человек, 6 человек ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг бил из ракетных систем залпового огня по Орехову в течение нескольких часов. В результате от полученных во время вражеских обстрелов ранений погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое из них - работники энергокомпании, которые восстанавливали сети.

Кроме того, в результате вражеской атаки разрушены десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, ликвидированные спасателями ГСЧС.

Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух 01
Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух 02
Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух 03
Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух 04
Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух 05
Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух 06

Автор: 

Запорожская область (3219) Старух Александр (145)


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Бідний Оріхів... Чи там ще лишилось щось живе? (((
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16.08.2022 17:23 Ответить
Не бесись за Джанкой, ху*ло. Тебе еще это всё оплачивать
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16.08.2022 17:24 Ответить
Тобто ви хочете сказати що КіЛЬКА годин працювали гради а в нас немає контрбатарейної систем ,дронів щоб їх засікти і взагалі за кілька годин не змогли не засікти гради так і подавити це при тому що в кодному напрямку є очі не кажучи пряму опомогу зі спутника?
Ну тоді ворог буде рівняти все....
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16.08.2022 17:27 Ответить
та він і так все рівняє, рашисти тільки те і вміють, що рівняти з землею цивільні об'єкти та вбивати звичайних громадян...
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16.08.2022 17:47 Ответить
 
 