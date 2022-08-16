В Кировоградской области родители смогут выбрать форму обучения детей, на территории учебных заведений обустраивают укрытия, - ОВА. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области на территории учебных заведений обустраивают укрытия для детей и педработников, где они смогут находиться во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили на странице Кировоградской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В области на территориях учебных заведений обустраивают укрытия, туда проводят интернет. Укрытия снабжают необходимыми медикаментами, водой.

Образовательные заведения Новоукраинского района проверила директор департамента образования и науки ОВА Эльза Лещенко. В фокусе внимания -школы, ПТУ, детсады, лицеи. Проверенные заведения готовы работать во время тревог. Ряд других в процессе.

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"Я благодарю педагогов, которые ответственно готовятся к новому учебному году. В первую очередь для нас важна безопасность детей и персонала. Отмечаю, мы проверим каждое учреждение, и только при наличии соответствующих условий, он сможет начать полноценный образовательный процесс. Перед нами стоят две задачи - безопасность и право выбора, как учиться.Вариантов будет несколько, - подчеркнул председатель ОВА Андрей Райкович

По его словам, родителей не будут вынуждать отдавать детей на офлайн обучение, если у них будут возникать предостережения по безопасности.









