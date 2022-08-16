Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО "Торнадо", повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив. ФОТОрепортаж
Вечером российские оккупанты ударили с РСЗО "Торнадо" по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
Так, около 17 часов русские военные обстреляли Салтовский район г. Харькова. Предварительно обстрел велся из РСЗО "Торнадо" по направлению Липцев.
В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 кв.м.
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Олег Кущ #518923
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5 копійок
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Иван Мозговой #384171
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Fjall_Raven
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