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Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО "Торнадо", повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив. ФОТОрепортаж

Вечером российские оккупанты ударили с РСЗО "Торнадо" по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Так, около 17 часов русские военные обстреляли Салтовский район г. Харькова. Предварительно обстрел велся из РСЗО "Торнадо" по направлению Липцев.

В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 кв.м.

Читайте также: Рашисты снова ударили по Салтовскому району Харькова, возник пожар, - Терехов

Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО Торнадо, повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив 01
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО Торнадо, повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив 02
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО Торнадо, повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив 03
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО Торнадо, повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив 04
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО Торнадо, повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив 05
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО Торнадо, повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив 06
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО Торнадо, повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив 07
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Били из РСЗО Торнадо, повреждено трамвайное депо и гаражный кооператив 08

Автор: 

обстрел (27982) прокуратура (5037) Харьков (7604)


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Мэр Житомира сказал, что это просто ответка за Крым. Сидим на попе ровно, все понимаем. Несем отрванную ногу родственникам.
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16.08.2022 20:24 Ответить
Московити ж казали що ракети для Хаймасів возять на передову на транваях.
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16.08.2022 20:26 Ответить
Накінець хтось розкрив їх логіку
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16.08.2022 20:37 Ответить
без проблєм. завтра какашєнков скаже "в трамвайнойм депо уничтожено 2 установки хаймарс и и 2 склада ракет к ним, складируемых в гаражном кооперативе". а може й сёдня вже скаже )
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16.08.2022 20:39 Ответить
 
 