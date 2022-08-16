Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия уничтожили российский дрон-камикадзе "Ланцет" и разведывательный БПЛА "Элерон". ФОТО

Воины одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады недавно сбили 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный БПЛА "Элерон-3".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены из личного стрелкового оружия бойцов.

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