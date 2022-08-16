Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия уничтожили российский дрон-камикадзе "Ланцет" и разведывательный БПЛА "Элерон". ФОТО
Воины одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады недавно сбили 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный БПЛА "Элерон-3".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
Отмечается, что беспилотники были уничтожены из личного стрелкового оружия бойцов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харьков Сумской
показать весь комментарий16.08.2022 23:32 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий16.08.2022 23:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Германарих гот
показать весь комментарий16.08.2022 23:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleg Mamont
показать весь комментарий17.08.2022 00:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Aleks Wav
показать весь комментарий17.08.2022 06:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрей Антипов #307626
показать весь комментарий17.08.2022 09:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль