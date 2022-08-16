РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11011 посетитель онлайн
Новости Фото Война
8 511 6

Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия уничтожили российский дрон-камикадзе "Ланцет" и разведывательный БПЛА "Элерон". ФОТО

Воины одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады недавно сбили 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный БПЛА "Элерон-3".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия уничтожили российский дрон-камикадзе Ланцет и разведывательный БПЛА Элерон 01

Отмечается, что беспилотники были уничтожены из личного стрелкового оружия бойцов.

Бойцы 28-й ОМБр из стрелкового оружия уничтожили российский дрон-камикадзе Ланцет и разведывательный БПЛА Элерон 02

Читайте также: Два беспилотника типа "Орлан-10" и авиационная ракета Х-59 уничтожены на Запорожском направлении, - Воздушные силы ВСУ

Автор: 

беспилотник (3795) 28 отдельная механизированная бригада (189)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мо-лод-ці!
показать весь комментарий
16.08.2022 23:32 Ответить
Вони просто гадки не мали, що це летіло АналоГовнєтнє диво кацапських очумєльцєв.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:41 Ответить
Значит, операторы дронов, идиоты
показать весь комментарий
16.08.2022 23:42 Ответить
Опять охотники пинцет из двухстволки сбили ?
показать весь комментарий
17.08.2022 00:24 Ответить
Хлопці вміють стріляти.
показать весь комментарий
17.08.2022 06:03 Ответить
красавчики ))))
показать весь комментарий
17.08.2022 09:34 Ответить
 
 