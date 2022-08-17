Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА. ФОТО

В ночь на 17 августа российские оккупационные войска нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валантин Резниченко.

"Никопольский атаковали трижды за ночь. По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе изуродованы 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Красногригоревскую громаду россияне направили 40 снарядов из "Градов".

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"Поврежденное местное предприятие и линия электропередач. Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу - там образовались воронки. Обошлось без погибших и раненых", - добавляют в ОВА.

Также, по информации ОВА, враг стрелял из "Ураганов" по Криворожскому району. Под удар попала Широковская громада. Без пострадавших и разрушений.













