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Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА. ФОТО

В ночь на 17 августа российские оккупационные войска нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валантин Резниченко.

Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА 01

"Никопольский атаковали трижды за ночь. По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе изуродованы 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Красногригоревскую громаду россияне направили 40 снарядов из "Градов".

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Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА 02

"Поврежденное местное предприятие и линия электропередач. Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу - там образовались воронки. Обошлось без погибших и раненых", - добавляют в ОВА.

Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА 03

Также, по информации ОВА, враг стрелял из "Ураганов" по Криворожскому району. Под удар попала Широковская громада. Без пострадавших и разрушений.



Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА 04

Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА 05
Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА 06
Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА 07

армия РФ (19746) обстрел (27982) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4103)


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нелюди..., чому ж ми не можемо виявити та знешкодити їхню арту, вони ж обстрілюють щоденно, ті ж самі місця, отже, мабуть, с тих самих місць, і їх можна якось знайти...
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17.08.2022 09:00 Ответить
Скажіть будь ласка, яка бл"ядь ложила російський асфальт замість того, щоби купувати зброю?
Яка зелена бл"ядюга з Нікополя закатувала гроші в асфальт і ЗУПИНИЛА РАКЕТНІ ПРОГРАМИ, які розробляв Порошенко?
Дайте сюди список тих, хто в Нікополі голосував за зелених тварей.
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17.08.2022 22:23 Ответить
Так де той список ******, які займались ВЕЛИКИМ КРАДІВНИЦТВОМ, замість того, щоб закуповувать зброю. Де список Нікопольських керівних ******, яких треба вбити в першу чергу?
Нікополь, ти гівно, чи територія Запорізкіх січей?
Мій висновок - Нікополь гівно. Це російська срака. Такий ваш електоральний вибір.
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18.08.2022 01:20 Ответить
Ви, падли, повинні здохнути, бо ви вибрали асфальт, замість ракетних програм. Вас, падлюк, попереджали про напад з жовтня. А ви продовжували лизати сраку шашликам на травень.
Бажаю здохнути зеленому Нікополю. Ви тварі. У вас немає нічого українського. У вас, падлюк, все Зеленське. Нікополь це не місто, це лайно. Здохніть зелені падлюки.
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18.08.2022 01:33 Ответить
 
 