Россияне обстреляли два района Днепропетровской области. Повреждены дома, предприятия, дорога, - ОВА. ФОТО
В ночь на 17 августа российские оккупационные войска нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валантин Резниченко.
"Никопольский атаковали трижды за ночь. По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе изуродованы 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди невредимы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Красногригоревскую громаду россияне направили 40 снарядов из "Градов".
"Поврежденное местное предприятие и линия электропередач. Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу - там образовались воронки. Обошлось без погибших и раненых", - добавляют в ОВА.
Также, по информации ОВА, враг стрелял из "Ураганов" по Криворожскому району. Под удар попала Широковская громада. Без пострадавших и разрушений.
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Яка зелена бл"ядюга з Нікополя закатувала гроші в асфальт і ЗУПИНИЛА РАКЕТНІ ПРОГРАМИ, які розробляв Порошенко?
Дайте сюди список тих, хто в Нікополі голосував за зелених тварей.
Нікополь, ти гівно, чи територія Запорізкіх січей?
Мій висновок - Нікополь гівно. Це російська срака. Такий ваш електоральний вибір.
Бажаю здохнути зеленому Нікополю. Ви тварі. У вас немає нічого українського. У вас, падлюк, все Зеленське. Нікополь це не місто, це лайно. Здохніть зелені падлюки.