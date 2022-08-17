Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Повреждены здания ЧНУ имени П. Могилы, предприятия, частные дома, - Ким. ФОТО
В течение суток россияне с РСЗО "Смерч" и ракетами типа С-300 наносили удары по Николаеву и населенным пунктам области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.
По информации ОК "Південь" к вечеру, 16 августа, враг ударил по портовой инфраструктуре Николаева реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Без человеческих потерь.
"Около 02:00, 17 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Известно о попадании по гражданским объектам, в частности ЧНУ имени П. Могилы и одному из предприятий города. Также повреждены частные дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера, 16 августа, ориентировочно в 09:30 в результате вражеских обстрелов в пгт Первомайское Первомайской громады разрушено заведение общепита. Пострадавших нет.
"В Баштанском районе вчера, 16 августа, ориентировочно в 16:30 и 17:30 и ночью, 17 августа, ориентировочно в 01:00, обстрелам подверглись с. Широкое Широковской громады. Попадания были по сельхозпостройкам и дороге. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется", - добавили в ОВА.
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