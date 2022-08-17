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Новости Фото Война
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Повреждены здания ЧНУ имени П. Могилы, предприятия, частные дома, - Ким. ФОТО

В течение суток россияне с РСЗО "Смерч" и ракетами типа С-300 наносили удары по Николаеву и населенным пунктам области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

По информации ОК "Південь" к вечеру, 16 августа, враг ударил по портовой инфраструктуре Николаева реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Без человеческих потерь.

"Около 02:00, 17 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Известно о попадании по гражданским объектам, в частности ЧНУ имени П. Могилы и одному из предприятий города. Также повреждены частные дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вчера, 16 августа, ориентировочно в 09:30 в результате вражеских обстрелов в пгт Первомайское Первомайской громады разрушено заведение общепита. Пострадавших нет.

"В Баштанском районе вчера, 16 августа, ориентировочно в 16:30 и 17:30 и ночью, 17 августа, ориентировочно в 01:00, обстрелам подверглись с. Широкое Широковской громады. Попадания были по сельхозпостройкам и дороге. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется", - добавили в ОВА.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Повреждены здания ЧНУ имени П. Могилы, предприятия, частные дома, - Ким 01
Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Повреждены здания ЧНУ имени П. Могилы, предприятия, частные дома, - Ким 02
Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Повреждены здания ЧНУ имени П. Могилы, предприятия, частные дома, - Ким 03

Николаев (2162) Николаевская область (2150) обстрел (27982)


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вот наша гуманность нам и выходит боком, а если поздним вечерком, да по какому-нибудь ВОЕННОМУ объекту в Крыму или белгородской, воронежской или еще какой-нибудь досягаемой области шарахнуть, чем есть, то поди и какой-нибудь народ, что, конечно, вряд ли ,задумался ну или обгадился - надо чтобы лютый вой пошел по кацапстану
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17.08.2022 09:15 Ответить
Ну скільки можна?! Скільки вже раз було - наші ЗМІ публікують відео з цивільними обʼєктами, черги, притулки, і наступного дня туди прилітає російська ракета або снаряд. Та коли вони вже затнкуться! Ну хіба під час війни можна робтити такі репортажі? Чиновники, хватить піаритися таким чином! Бузугла, ти куди дивишся? Подивись на провладні ЗМІ, які вкотре вже являються наводчиками для русні.
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17.08.2022 09:18 Ответить
не кидай гівно на вентилятор.
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17.08.2022 09:38 Ответить
круто було би, якби тільки-но пдри на "смерчах" (чи чОму ще) починАли розгортатися для залпу, як їх накривав однІсінький точний постріл з 777 155мм або "хімер"..
- така регулярна ситуація значно охолодила би запал та бажання кацапських терористів
мабуть у ЗСУ чогось не вистачає для розвідки та реалізації подібних оборонних засобів, в результаті потерпають люди, місто, інфраструктура..(
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17.08.2022 09:20 Ответить
не вистачає зброї..не вистачає снарядів...
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17.08.2022 09:39 Ответить
І як очно вчитись нашим дітям с вересня?
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17.08.2022 09:27 Ответить
Вони хочуть вщент зруйнувати нашу країну. Знищують лікарні, школи , виші, будинки. Марні сподівання. Ворога проженемо, усе відбулуємо. Усе буде Україна.
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17.08.2022 11:15 Ответить
 
 