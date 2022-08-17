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Новости Фото Война
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Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК "Игла" ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины 93-й ОМБр сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в апреле. Он упал перед позициями бригады в районе села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бойцы не смогли полноценно изучить место падения, удалось лишь осмотреть обломки ночью и совершить несколько облетов с помощью дрона. Однако было неизвестно, кто же именно из операторов ПЗРК сбил российского летчика.

Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 01
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 02
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 03
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 04
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 05
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 06
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 07
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 08
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 09
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 10
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 11

"И вот наконец в июне группа разведчиков ГУР МО и журналист Юрий Бутусов смогли попасть на место падения вертолета. И выяснить, что военный нашей бригады солдат Ильюк Артур Григорьевич, сделавший удачный выстрел из ПЗРК "Игла", ликвидировал лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Василия Клещенко", - говорится в сообщении.

Клещенко являлся заместителем председателя 344-го центра боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации РФ. В прошлом году он на параде в честь дня победы в Москве летел за штурвалом вертолета Ка-52 "Аллигатор" и вел парадный строй. А теперь разведчики забрали его тело и передали на обмен.

По данным блоггера Necro Mancer, Клещенко похоронили на мемориальном кладбище в городе Торжок.

Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 12
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 13
Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК Игла ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 100 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 886 танков и 4 162 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Напомним, о ликвидации российского летчика Клещенко сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов позже опубликовал видео с места падения сбитого "Ка-52".

"Клещенко - заместитель начальника 344-го научно-исследовательского центра армейской авиации... Клещенко на "Ка-52" пытался остановить наступление украинской армии вблизи села Гусаровка Харьковской области. Примерно в два часа ночи 15 апреля ... украинский герой-оператор ПЗРК сбил российский вертолет прямо во время атаки. Вертолет упал вблизи российских позиций и долгое время наши воины не могли туда подойти. Русские тело Клещенко не забирали", - рассказал Бутусов.

Также смотрите: В Лисичанске уничтожен вражеский штаб, - Гайдай. ВИДЕО

армия РФ (19746) уничтожение (7300) 93 отдельная механизированная бригада (301)


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Топ комментарии
+30
Ви б, олені, ще адресу родичів написали. Придурки
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17.08.2022 10:27 Ответить
+23
Это в Россее он лучший, в Украине он гавно.
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17.08.2022 10:35 Ответить
+19
Воены воздушно-комических сил не умирают, а превращаются в белых жигулей!
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17.08.2022 10:31 Ответить
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Ви б, олені, ще адресу родичів написали. Придурки
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17.08.2022 10:27 Ответить
Что не так?
Страна должна знать своих героев. Или у тебя есть свои соображения?
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17.08.2022 10:45 Ответить
"не так" ТО, шо ти, і такі як ти - ***** жидокацапскі мають можливість тутписати!!!!
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17.08.2022 11:46 Ответить
Краще адресу родичів рашиста Клещенка. Бо те, що він здох, це ще не повна відплата.
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17.08.2022 10:49 Ответить
а у них вместо башки жопа иногда
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17.08.2022 11:02 Ответить
ДБЛИ БЛД!!!! Але скоріше це спєцом зробили...... *****!!
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17.08.2022 11:48 Ответить
Олени это те, кто считают что кацев нужно бить, но только так, чтобы, если что в домик спрятаться. В домик спрятаться не получиться, - это война на уничтожение.
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17.08.2022 14:24 Ответить
Кацапские лётчики не умирают. Они просто сгорают заживо до хрустящей корочки, прежде чем е..нуться об землю в своем горящем летающем гробу. А потом еще месяц так лежат в серой зоне, в обломках, пока вороны и собаки растаскивают их на куски, а мухи откладывают в них опарышей. А потом то, что останется, может быть закопают, но это не точно.
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17.08.2022 22:26 Ответить
Треба йому було змінити прізвище на "Клєшнєрукій" а то з українським прізвищем якось не то 😁
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17.08.2022 10:30 Ответить
вони і не "лйотчікі" а звичайні фашисти .
льотчик , що має честь на виконання злочину не піде
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17.08.2022 10:35 Ответить
Воены воздушно-комических сил не умирают, а превращаются в белых жигулей!
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17.08.2022 10:31 Ответить
Мне кажется порою, что бандиты
Пришедшие с мокшанских ******
Сюда пришли с единственною целью
Бесплатным полученьем Жигулей...
А-а-а-а, а-а-а-а....
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17.08.2022 11:13 Ответить
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17.08.2022 10:33 Ответить
Это в Россее он лучший, в Украине он гавно.
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17.08.2022 10:35 Ответить
В Україні він корм для червів.
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17.08.2022 12:13 Ответить
Эта жигули. С электроподъемниками на двух дверях.
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17.08.2022 10:36 Ответить
Лучший из худших он был, так правильнее будет говорить о русофашисте. Был бы он хорошим летчиком его бы не сбили. Ну и х*** с ним с етим орком. Земля ему бетоном и стекловатой.
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17.08.2022 10:39 Ответить
Его обнулили и хорошо. Кто собственно из ВСУ это сделал, уже не важно.
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17.08.2022 10:42 Ответить
как это не важно. А премию получить за сбитого?
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17.08.2022 14:42 Ответить
Кацапська піхота не вмирає, а просто йде на корм бродячих собак і виходить з них добривами.
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17.08.2022 10:43 Ответить
правильно "рашистского покойника ***** аса,...."
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17.08.2022 10:43 Ответить
"прикопали на меморіальному свинтарі....."
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17.08.2022 10:45 Ответить
какой позор. Быть сбитым с помощью какой-то там "Иглы". Ладно бы стингер или Starstreak
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17.08.2022 10:46 Ответить
ну і ***** така підстава, дібіли
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17.08.2022 10:50 Ответить
Палкан улител *****, вот что нужно было добавить на его памятник.
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17.08.2022 10:53 Ответить
пАлковника Клещенко сделал жест доброй боли, денацифицировался, демилитаризовался, и принял нейтральный статус!
Крепкого здоровья издохшему!
Пусть его родные и близкие убьются на Белых Жигулях!

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17.08.2022 10:54 Ответить
сдох выполняя приказ психопата
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17.08.2022 10:55 Ответить
повага королю Артуру за знищення кацапського вбивцю-завойовника
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17.08.2022 10:55 Ответить
укр фамилия -полукровка затисался туда насильно с помошью родов и совка и принудительного віселения дидов или
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17.08.2022 10:59 Ответить
смерть мозкалям!!
ІЛЛЮК АКБАР!!!
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17.08.2022 11:02 Ответить
мамаші і самці "хєроя-асвабадітєля" випав страк - жігулі в повній комплектації
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17.08.2022 11:07 Ответить
Запроданець-манкурт з українським прізвищем. Туди йому й дорога.
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17.08.2022 11:23 Ответить
це ж гордість, мля, на імперію служити, літати на алігаторі. Тьфу. Мерзота.
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17.08.2022 11:53 Ответить
І що тепер? У нас є програма захисту свідків? Як ви тепер воїна охоронять будете?
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17.08.2022 11:39 Ответить
Кацапія завжди трималася за рахунок українців. Навіть цей знищений манкурт має українське коріння. Ось чому ім потрібна Україна, - для генетичного відновлення, бо без неї вони вироджуються. На цій війні ми вже бачимо іх справжній вигляд, який не має ніякого відношення до європейської цивілізації!
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17.08.2022 11:59 Ответить
когда ты самый важный чел на росии а в Одессе еще даже не поц
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17.08.2022 12:31 Ответить
Клеща иглой проткнули! 👍
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17.08.2022 12:33 Ответить
руZZкие лётчики не умирают - они улетают к Кобзону в ад и там, в кипящей смоле, вечно слушают его песни
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17.08.2022 12:52 Ответить
Земля скловатою.
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17.08.2022 14:18 Ответить
 
 