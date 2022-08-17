Лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко из ПЗРК "Игла" ликвидировал воин 93-й ОМБр Артур Ильюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины 93-й ОМБр сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в апреле. Он упал перед позициями бригады в районе села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что бойцы не смогли полноценно изучить место падения, удалось лишь осмотреть обломки ночью и совершить несколько облетов с помощью дрона. Однако было неизвестно, кто же именно из операторов ПЗРК сбил российского летчика.























"И вот наконец в июне группа разведчиков ГУР МО и журналист Юрий Бутусов смогли попасть на место падения вертолета. И выяснить, что военный нашей бригады солдат Ильюк Артур Григорьевич, сделавший удачный выстрел из ПЗРК "Игла", ликвидировал лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Василия Клещенко", - говорится в сообщении.

Клещенко являлся заместителем председателя 344-го центра боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации РФ. В прошлом году он на параде в честь дня победы в Москве летел за штурвалом вертолета Ка-52 "Аллигатор" и вел парадный строй. А теперь разведчики забрали его тело и передали на обмен.

По данным блоггера Necro Mancer, Клещенко похоронили на мемориальном кладбище в городе Торжок.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 100 человек, 233 самолета, 196 вертолетов, 1 886 танков и 4 162 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Напомним, о ликвидации российского летчика Клещенко сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов позже опубликовал видео с места падения сбитого "Ка-52".

"Клещенко - заместитель начальника 344-го научно-исследовательского центра армейской авиации... Клещенко на "Ка-52" пытался остановить наступление украинской армии вблизи села Гусаровка Харьковской области. Примерно в два часа ночи 15 апреля ... украинский герой-оператор ПЗРК сбил российский вертолет прямо во время атаки. Вертолет упал вблизи российских позиций и долгое время наши воины не могли туда подойти. Русские тело Клещенко не забирали", - рассказал Бутусов.

Также смотрите: В Лисичанске уничтожен вражеский штаб, - Гайдай. ВИДЕО