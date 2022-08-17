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Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Массовым ударам подверглись Бахмут и Авдеевка. Есть раненые и погибшие среди гражданских. Полицейские задокументировали военные преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция 01

"Россия нанесла удары по г. Авдеевка, г. Бахмут, г. Торецк, г. Курахово, с. Зайцево, с. Карловка, пгт Былбасовка, с. Южное, с. Новомихайловка, с. Константиновка, пгт Кураховка. Оккупанты применили артиллерию , танки, РСЗО "Ураган", минометы, ракеты и нанесли авиаудар "НУРС". Есть раненые и погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.

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Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция 02

Разрушены и повреждены 17 объектов – 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, гаражи. На местах прилетов работали полицейские, собравшие доказательства военных преступлений России. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция 03
Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция 04
Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция 05
Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция 06

обстрел (27982) Нацполиция (16576) Донецкая область (10027)


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для рашки не існує "заборонених снарядів"...хто їй може їх заборонити??? кого вона послухає?
тварюки навмисно стріляють по цивільним, щоби залякати...
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17.08.2022 11:02 Ответить
Інший "бік медалі": від самого початку яка основна навсегорло "підстава" на інтервенцію?
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17.08.2022 11:08 Ответить
 
 