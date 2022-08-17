Рашисты нанесли 16 ударов по Донецкой области. Применили запрещенные снаряды, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Массовым ударам подверглись Бахмут и Авдеевка. Есть раненые и погибшие среди гражданских. Полицейские задокументировали военные преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Россия нанесла удары по г. Авдеевка, г. Бахмут, г. Торецк, г. Курахово, с. Зайцево, с. Карловка, пгт Былбасовка, с. Южное, с. Новомихайловка, с. Константиновка, пгт Кураховка. Оккупанты применили артиллерию , танки, РСЗО "Ураган", минометы, ракеты и нанесли авиаудар "НУРС". Есть раненые и погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.

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Разрушены и повреждены 17 объектов – 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, гаражи. На местах прилетов работали полицейские, собравшие доказательства военных преступлений России. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.











