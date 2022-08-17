РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9511 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
7 272 18

Ракетный удар по Одесщине: россияне атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, - ОК "Південь". ФОТО

В результате попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

Ракетный удар по Одесщине: россияне атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, - ОК Південь 01

"Ночью Одесщина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания 2 ракет произошли разрушения и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. 4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, "тяжелых" нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован.

Также читайте: В течение суток на Сумщине зафиксированы 130 "прилетов" вследствие обстрелов с территории РФ, - ОВА


Ракетный удар по Одесщине: россияне атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, - ОК Південь 02
Ракетный удар по Одесщине: россияне атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, - ОК Південь 03
Ракетный удар по Одесщине: россияне атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, - ОК Південь 04
Ракетный удар по Одесщине: россияне атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, - ОК Південь 05

обстрел (27982) Одесская область (3655) ракеты (3620)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Ну пора шмалять по Крыму, белоруси и пидросии
показать весь комментарий
17.08.2022 11:22 Ответить
+14
Sharp's

В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
показать весь комментарий
17.08.2022 11:42 Ответить
+13
Мабуть тими ж літаками і ракетами які Україна подарила (начебто за газ),під "мудрим керівництвом товаріща " Кучми.Якого теж колись вибрав мудрий Український нарід....
показать весь комментарий
17.08.2022 11:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну пора шмалять по Крыму, белоруси и пидросии
показать весь комментарий
17.08.2022 11:22 Ответить
Ракет подкинет, дружественный Израиль?
показать весь комментарий
17.08.2022 11:30 Ответить
кончені терористи
показать весь комментарий
17.08.2022 11:24 Ответить
Мабуть тими ж літаками і ракетами які Україна подарила (начебто за газ),під "мудрим керівництвом товаріща " Кучми.Якого теж колись вибрав мудрий Український нарід....
показать весь комментарий
17.08.2022 11:29 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 11:37 Ответить
Кучму треба посадити за розкрадання країни
він мабудь у Лондоні з Пінчуком . Треба у Джонсона запитати
показать весь комментарий
17.08.2022 11:51 Ответить
ту22 не дарили. Х-22 дарили.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:00 Ответить
Як це не дарили?Ага за газ типу "продали"?Це те саме.....
показать весь комментарий
17.08.2022 12:09 Ответить
x22 це смертельна ракета ...її вибух чути в радіусі 50 км..
показать весь комментарий
17.08.2022 11:37 Ответить
Что одесситы, может пора уже сносить памятник Катьке миннетчице, или еще неначасе? Все еще хотите чтобы ***** вас *спасал*?
показать весь комментарий
17.08.2022 11:41 Ответить
Sharp's

В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
показать весь комментарий
17.08.2022 11:42 Ответить
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
показать весь комментарий
17.08.2022 11:52 Ответить
А сколько еще украинцы не знают ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
17.08.2022 11:55 Ответить
Saskia ти молодець все ,що я говорив ,описала, добавлю для зеленського гроші дорожчі за тисячі вбитих цивільних,яким можна було дати шанс на життя.М О Л О Д Е Ц Ь!!!!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 12:00 Ответить
це п@дло, має сидіти у в`язниці
показать весь комментарий
17.08.2022 14:35 Ответить
как пацаны на районе, отомстили, ***, за новофедоровку и сорванный отдых.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:05 Ответить
Значить замало було бавовни в Криму, треба більше
показать весь комментарий
17.08.2022 13:48 Ответить
якщо не підірвати той аеродром
то треба знайти тих пілотів
показать весь комментарий
17.08.2022 14:25 Ответить
 
 