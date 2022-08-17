Ракетный удар по Одесщине: россияне атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, - ОК "Південь". ФОТО

В результате попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОК "Південь".

"Ночью Одесщина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания 2 ракет произошли разрушения и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. 4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, "тяжелых" нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован.

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