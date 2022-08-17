В Одесской области вражеские ракеты разрушили 2 базы отдыха и жилые дома, 4 человека госпитализированы, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Курортный поселок в Белгород-Днестровском районе ночью враг обстрелял ракетами.

Об этом сообщается на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, ночью 17 августа 2022 года военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетные удары по мирному населению курортного поселка в Белгород-Днестровском районе.

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В результате обстрелов разрушены две базы отдыха и два жилых дома, в соседних домах и хозяйственных зданиях повреждены стены, кровля и выбиты окна. Пострадали не менее 30 частных домохозяйств. Предварительно четырех пострадавших с травмами госпитализировали.

На месте происшествия работают прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, следователи полиции, эксперты, спасатели. Выявлены и изъяты обломки от механизмов ракет, которые будут направлены на проведение соответствующих экспертиз. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

Напомним, что ночью 17 августа самолетами российской стратегической авиации Ту-22М3 атакована Одесская область. Зафиксировано попадание двух ракет Х-22.

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