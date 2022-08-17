РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7582 посетителя онлайн
Новости Фото Война
10 370 25

Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра. ФОТОрепортаж

Мужчины продавали гуманитарную помощь от Польши, а именно продукты питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровщины.

Волонтеры благотворительного фонда наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от Республики Польша. Они систематически наживались на продаже продуктов питания и товарах личной гигиены, ввезенных для бойцов Вооруженных сил Украины на территории Днепра. Для хранения гуммпомощи мужчины арендовали складские помещения, а в дальнейшем ее продавали.

Правоохранители задокументировали продажу гуманитарной помощи – продуктов питания на сумму 850 тыс гривен.

Все участники задержаны. Во время проведения обысков по месту жительства, в автомобилях и арендованных складах задержанных обнаружено и изъято 6 тонн продуктов питания, средств гигиены, компьютерной техники, мобильных телефонов, денежных средств на сумму почти 2 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения - содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вот все, что осталось": база российских оккупантов в Новой Каховке после попадания HIMARS. ВИДЕО

Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра 01
Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра 02
Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра 03
Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра 04
Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра 05
Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра 06

Днепр (4499) мошенничество (1277) прокуратура (5074)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Просто моральные уроды. Сам не воюешь и продаешь то , что предназначено для тех кто сейчас на фронте, защищает твою жопу. Нужно ужесточать наказания для этих негодяев.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:43 Ответить
+14
Просто ********!
показать весь комментарий
17.08.2022 12:39 Ответить
+8
В районі, де я проживаю, на початку війни впіймали одну тварину на гуманітарні допомозі, яку вона присвоїла, дали два роки умовно, а тепер і цей вирок скасували. Тому і цим «хорошим людям» нічого не буде.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто ********!
показать весь комментарий
17.08.2022 12:39 Ответить
Самые гуманные суды в Мире Выпустят под ЗАЛОГ в 50 000 ГР
показать весь комментарий
17.08.2022 13:44 Ответить
У зашморг. Але краще - на палю.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:40 Ответить
ты считаешь что у нас +- 25 миллионов предателей - да не высокого мнения ты о Украинской нации
показать весь комментарий
17.08.2022 12:47 Ответить
Кацап , среди них много и твоих и других национальностей
показать весь комментарий
17.08.2022 13:46 Ответить
каких таких хохлов????
неудачное слово... хохлы как раз растыриваю и торгуют гуманитаркой...
показать весь комментарий
17.08.2022 13:03 Ответить
Просто моральные уроды. Сам не воюешь и продаешь то , что предназначено для тех кто сейчас на фронте, защищает твою жопу. Нужно ужесточать наказания для этих негодяев.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:43 Ответить
Судячи по статтям з шахраями, кожен другий з Дніпра, кожен третій з Київа та західноі України. Радує що вже затримані. Більших ідіотів я не бачив, гроші на крові, то страшна карма. Не в казках про міфічного діда з бородою, що думають, даси попу грошей і він все порішае. Це інваліди та ідіоти, що родяться у таких бариг, це онкохвороби та інше. І головне, що ці гроші у могилу не заберешь.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:43 Ответить
Куди йде гуманітарка, там і розкрадають. Важко розкрадати гуманітарку, коли її нема.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:53 Ответить
В районі, де я проживаю, на початку війни впіймали одну тварину на гуманітарні допомозі, яку вона присвоїла, дали два роки умовно, а тепер і цей вирок скасували. Тому і цим «хорошим людям» нічого не буде.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:45 Ответить
Затримують, на жаль, маленьку рибку. А крупна живиться собі, як і раніше.
показать весь комментарий
17.08.2022 12:47 Ответить
Може їх вже пора того, у Дніпрі.....
показать весь комментарий
17.08.2022 12:49 Ответить
Да по всій області у крамницях АТБ гуманітарку з Польщі продають ! Так що не 2 мерзотника діють, тут державні структури задіяні . Хроніка - один день :
показать весь комментарий
17.08.2022 12:50 Ответить
Может до филатова доберутся... тот тоже зверскими отката и за помощь не брегрует
показать весь комментарий
17.08.2022 12:54 Ответить
Roman Frolov будь ласка посилання на матеріали про Філатова , бо голослівні звинувачення це схоже на *************.
показать весь комментарий
17.08.2022 13:05 Ответить
с Днепра... как-то обтекаемо.. есть местные, есть заезжие, есть приезжие...
тварей хоч местных с Днепра хоч заезжих с... все равно откуда надо медленно притапливать в Днепре... он как раз цветет и пахнет... щоб они больше не всплывали, паскуды
показать весь комментарий
17.08.2022 13:07 Ответить
А розстріляти не можна було? Хоча починати треба з Єрмака.
показать весь комментарий
17.08.2022 14:35 Ответить
Розстрілювать як небезпечно хворих тварин
показать весь комментарий
17.08.2022 18:18 Ответить
А почому їх сбу відпутить,назвіть таксу.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:28 Ответить
 
 