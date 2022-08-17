Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра. ФОТОрепортаж
Мужчины продавали гуманитарную помощь от Польши, а именно продукты питания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровщины.
Волонтеры благотворительного фонда наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от Республики Польша. Они систематически наживались на продаже продуктов питания и товарах личной гигиены, ввезенных для бойцов Вооруженных сил Украины на территории Днепра. Для хранения гуммпомощи мужчины арендовали складские помещения, а в дальнейшем ее продавали.
Правоохранители задокументировали продажу гуманитарной помощи – продуктов питания на сумму 850 тыс гривен.
Все участники задержаны. Во время проведения обысков по месту жительства, в автомобилях и арендованных складах задержанных обнаружено и изъято 6 тонн продуктов питания, средств гигиены, компьютерной техники, мобильных телефонов, денежных средств на сумму почти 2 млн грн.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения - содержания под стражей.
неудачное слово... хохлы как раз растыриваю и торгуют гуманитаркой...
тварей хоч местных с Днепра хоч заезжих с... все равно откуда надо медленно притапливать в Днепре... он как раз цветет и пахнет... щоб они больше не всплывали, паскуды