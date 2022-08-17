Продажа гуманитарной помощи для ВСУ на 850 тыс. грн: Задержаны двое жителей Днепра. ФОТОрепортаж

Мужчины продавали гуманитарную помощь от Польши, а именно продукты питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровщины.

Волонтеры благотворительного фонда наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от Республики Польша. Они систематически наживались на продаже продуктов питания и товарах личной гигиены, ввезенных для бойцов Вооруженных сил Украины на территории Днепра. Для хранения гуммпомощи мужчины арендовали складские помещения, а в дальнейшем ее продавали.

Правоохранители задокументировали продажу гуманитарной помощи – продуктов питания на сумму 850 тыс гривен.

Все участники задержаны. Во время проведения обысков по месту жительства, в автомобилях и арендованных складах задержанных обнаружено и изъято 6 тонн продуктов питания, средств гигиены, компьютерной техники, мобильных телефонов, денежных средств на сумму почти 2 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения - содержания под стражей.

