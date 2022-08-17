"Справка о непригодности для армии" за 7 000 долларов. В Одесской области разоблачены врачи и чиновники в подделке документов. ФОТО
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена группа лиц по факту незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, они подыскивали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в 7000 долларов США предлагали помощь в незаконном пересечении границы. За эту сумму медики военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы при отсутствии оснований выдавали заведомо поддельные документы о непригодности лица к военной службе из-за якобы существующих заболеваний", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали двух человек во время выдачи поддельных документов. По месту работы и проживания задержанных проводятся обыски, принимаются меры по установлению их сообщников, а также лиц, безосновательно признанных непригодными к военной службе.
