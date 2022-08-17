От российских снарядов в Орехове погибла женщина, 6 человек получили ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российские оккупационные войска 14-16 августа нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, 14-16 августа 2022 года вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел из реактивных систем залпового огня города Орехов. Погибла женщина, шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены более 20 частных домов, квартиры в многоэтажках, авто местных жителей", - говорится в сообщении.

Вражеские снаряды попали в здания учебного заведения, органов местных властей и другие объекты гражданской и критической инфраструктуры.

"Также в этот период оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии город Гуляйполе, села Заречное, Таврическое, Омельник, Преображенка и Новоандреевка. В настоящее время известно о двух раненых. В результате вражеской атаки повреждены дома, хозпостройки и гаражи местных жителей", - добавили в Офисе Генпрокурора.