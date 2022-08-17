РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7535 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 140 2

От российских снарядов в Орехове погибла женщина, 6 человек получили ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российские оккупационные войска 14-16 августа нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

От российских снарядов в Орехове погибла женщина, 6 человек получили ранения, - Офис Генпрокурора 01

"По данным следствия, 14-16 августа 2022 года вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели обстрел из реактивных систем залпового огня города Орехов. Погибла женщина, шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены более 20 частных домов, квартиры в многоэтажках, авто местных жителей", - говорится в сообщении.

От российских снарядов в Орехове погибла женщина, 6 человек получили ранения, - Офис Генпрокурора 02

Вражеские снаряды попали в здания учебного заведения, органов местных властей и другие объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Смотрите: Оккупанты били из РСЗО по Орехову в течение нескольких часов, погиб один человек, - Старух. ФОТОрепортаж

От российских снарядов в Орехове погибла женщина, 6 человек получили ранения, - Офис Генпрокурора 03

"Также в этот период оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии город Гуляйполе, села Заречное, Таврическое, Омельник, Преображенка и Новоандреевка. В настоящее время известно о двух раненых. В результате вражеской атаки повреждены дома, хозпостройки и гаражи местных жителей", - добавили в Офисе Генпрокурора.

обстрел (29627) Запорожская область (3544) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:22 Ответить
в телеги пивал руки ноги лежат -я сохранил
показать весь комментарий
17.08.2022 16:38 Ответить
 
 