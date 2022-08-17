Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами: Повреждены дома, авто и газопровод. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район Днепропетровщины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровщины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 16 августа 2022 года около 15:00 российские оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня жилых кварталов города Никополь. В результате вражеского обстрела получили ранения 4 местных жителя, повреждены частные домовладения.
В ночь на 17 августа российские военнослужащие снова обстреляли город. В результате вражеских атак повреждены частные дома, автомобили, газопровод и автодорога.
Также ночью оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Красногригорьевскую тергромаду Никопольского района. Повреждения получило местное сельхозпредприятие, повреждены линии электропередач.
Власти своим бездействием показывают,что им насрать на Никополь и район.
хто і що їм зможе відшкодувати? кому потрібні їх проблеми з бідою в перемішку...
а таких жеж людоньок сотні і тисячі я сотні тисяч...
а хтось десь і не похований донині...
яка ж огидна до блювоти та русня...