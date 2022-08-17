РУС
Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами: Повреждены дома, авто и газопровод. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район Днепропетровщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровщины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 16 августа 2022 года около 15:00 российские оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня жилых кварталов города Никополь. В результате вражеского обстрела получили ранения 4 местных жителя, повреждены частные домовладения.

В ночь на 17 августа российские военнослужащие снова обстреляли город. В результате вражеских атак повреждены частные дома, автомобили, газопровод и автодорога.

Также ночью оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Красногригорьевскую тергромаду Никопольского района. Повреждения получило местное сельхозпредприятие, повреждены линии электропередач.

Дайте мля дроны-камикадзе военным что возле Никополя,с их помощью они вынесут ствольную и реактивную артиллерию к чёртовой матери!!!Расстояние 5...10 км,для дрона это ничто!!!
Власти своим бездействием показывают,что им насрать на Никополь и район.
17.08.2022 15:13 Ответить
пусть заодно и АЭС к чертовой матери? ты хоть думай)
17.08.2022 15:28 Ответить
Прежде чем писать коммент,ты должен включать голову сам и обладать некоторыми знаниями.Во первых атомный реактор выдерживает прямое попадание самолёта весом 20 тонн,поэтому подрыв "града" дроном не причин вреда реактору от слова вообще.Во вторых рашисты зачастую стреляют по Никополю и району не с АЭС,а с прилегающей местности,с Энергодара,Каменки,Водяного.Это регулярно сообщается например здесь: ЗАГРОЗА: Нікополь/Марганець https://t.me/warningNK
17.08.2022 16:44 Ответить
бідні люди... роками строїли, спокійно жили...залишилися на руїнах...асвабадили их кароче...
хто і що їм зможе відшкодувати? кому потрібні їх проблеми з бідою в перемішку...
а таких жеж людоньок сотні і тисячі я сотні тисяч...
а хтось десь і не похований донині...
яка ж огидна до блювоти та русня...
