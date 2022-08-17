Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами: Повреждены дома, авто и газопровод. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают обстреливать Никопольский район Днепропетровщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровщины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 16 августа 2022 года около 15:00 российские оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня жилых кварталов города Никополь. В результате вражеского обстрела получили ранения 4 местных жителя, повреждены частные домовладения.

В ночь на 17 августа российские военнослужащие снова обстреляли город. В результате вражеских атак повреждены частные дома, автомобили, газопровод и автодорога.

Также ночью оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Красногригорьевскую тергромаду Никопольского района. Повреждения получило местное сельхозпредприятие, повреждены линии электропередач.

