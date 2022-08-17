РУС
На Харьковщине оккупанты нанесли удары по Харькову и двум районам области, два человека ранены, - прокуратура. ФОТОрепортаж

харківщина

На Харьковщине россияне били по городам и селам, повреждены дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 16 августа около 21:00 оккупанты обстреляли, предварительно, из РСЗО "Ураган" жилмассив Салтовского района в Харькове. Вражеский снаряд попал во двор пятиэтажки. В квартирах выбиты окна, перебита газовая труба в одном из подъездов.

Около 23:00 оккупанты из артиллерии обстреляли Золочев Богодуховского района. Поврежден жилой дом, получил ранение 22-летний мужчина. Под вражескими обстрелами оказалась и Чугуевщина. Ранен 31-летний мужчина. В поселке Печенеги вражеские удары повредили гараж и офисное здание, случился пожар на площади 300 кв. м.

17 августа, около 4:40, российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Предварительно обстрел производился ракетами С-300. От попадания ракеты образовалась воронка шириной около 10 метров. Повреждены автомобили, выбиты окна в доме.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харькова начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Харьковщине оккупанты нанесли удары по Харькову и двум районам области, два человека ранены, - прокуратура 01
На Харьковщине оккупанты нанесли удары по Харькову и двум районам области, два человека ранены, - прокуратура 02
На Харьковщине оккупанты нанесли удары по Харькову и двум районам области, два человека ранены, - прокуратура 03
На Харьковщине оккупанты нанесли удары по Харькову и двум районам области, два человека ранены, - прокуратура 04

