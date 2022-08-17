На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона. Продолжаются адские бои!! Рашисты готовят наступление.
Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня тысячи подписчиков, делайте репосты, прошу!
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона Мавик 3!!!
Цена одного тепловизора около 70 тыс., цена квадрокоптера 92 тыс.
Продолжаются адские бои!! Рашисты готовят наступление на 24 августа. Каждый день погибают десятки наших бойцов, очень много раненых. Прошу помогать!
Отчет за неделю.
Квадрокоптер Аутел премиум – 69 тыс.
Тепловизор – 60 тыс.
Два квадрокоптера Мавик 3 – 150 756 грн (3 890 евро)
Тепловизор –135 тыс.
Почти 300 единиц: футболки, шорты, кофты для раненых в госпиталь – 29 тыс. и еще на 740 евро
Квадрокоптер Аутел Лайт с доп. бат. – 62 тыс.
Хочу, как всегда поблагодарить всех за помощь, за каждую копейку. Фото не все, потому что не все еще доехало на фронт. Прошу всех помогать нашим защитникам.
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталия Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
UA753220010000026204306753142
ІПН 2653916860" - просит Юсупова.
Ще 46 розвідувальних дронів передало Дніпро українським бійцям
Чергова партія розвідувальних безпілотників складається з різних моделей - зокрема з тепловізорами і можливістю спостерігати за віддаленими об'єктами. Їх придбали з місцевого бюджету тобто коштом усіх дніпрян.
У ******** війні можливість бачити ворога здалеку і завдавати звідти ударів по окупантах дає можливість зберегти життя і здоров'я українських військових.
"Дрони ідеально для цього підходять. Особовий склад захищений, бо немає потреби бути безпосередньо за лінією переднього краю для встановлення місцеперебування противника", - каже військовий Олександр.
Щотижня місто передає десятки безпілотників, а також рації та інше потрібне армійцям оснащення. Найближчим часом Дніпро придбає ще 800 радіостанцій для військових.