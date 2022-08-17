РУС
4 055 44

На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона. Продолжаются адские бои!! Рашисты готовят наступление.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня тысячи подписчиков, делайте репосты, прошу!

На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона Мавик 3!!!

Цена одного тепловизора около 70 тыс., цена квадрокоптера 92 тыс.

Продолжаются адские бои!! Рашисты готовят наступление на 24 августа. Каждый день погибают десятки наших бойцов, очень много раненых. Прошу помогать!

Отчет за неделю.

Квадрокоптер Аутел премиум – 69 тыс.

Тепловизор – 60 тыс.

Два квадрокоптера Мавик 3 – 150 756 грн (3 890 евро)

Тепловизор –135 тыс.

Почти 300 единиц: футболки, шорты, кофты для раненых в госпиталь – 29 тыс. и еще на 740 евро

Квадрокоптер Аутел Лайт с доп. бат. – 62 тыс.

Хочу, как всегда поблагодарить всех за помощь, за каждую копейку. Фото не все, потому что не все еще доехало на фронт. Прошу всех помогать нашим защитникам.На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 01

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860" - просит Юсупова.

На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 02
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 03
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 04
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 05
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 06
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 07
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 08
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 09
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 10
На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова 11

благотворительность (631) помощь (8118) волонтеры (2657) ВСУ (6922) Юсупова Наталья (194)
+12
А чем там ленка с дебилом помогли нашим ВСУ кроме тупорылого флешмоба от ленки и видосиков от дебила?
показать весь комментарий
17.08.2022 18:26 Ответить
+9
///
Ще 46 розвідувальних дронів передало Дніпро українським бійцям

Чергова партія розвідувальних безпілотників складається з різних моделей - зокрема з тепловізорами і можливістю спостерігати за віддаленими об'єктами. Їх придбали з місцевого бюджету тобто коштом усіх дніпрян.

У ******** війні можливість бачити ворога здалеку і завдавати звідти ударів по окупантах дає можливість зберегти життя і здоров'я українських військових.

"Дрони ідеально для цього підходять. Особовий склад захищений, бо немає потреби бути безпосередньо за лінією переднього краю для встановлення місцеперебування противника", - каже військовий Олександр.



Щотижня місто передає десятки безпілотників, а також рації та інше потрібне армійцям оснащення. Найближчим часом Дніпро придбає ще 800 радіостанцій для військових.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:32 Ответить
+5
не обращались к Майему, Лещенко, Витренко? у них зп за 600К...Есть еще коля-митбол с кассовыми сборами с каждого *благотворительного* стола в Праге и Париже более 1 ляма...
показать весь комментарий
17.08.2022 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не обращались к Майему, Лещенко, Витренко? у них зп за 600К...Есть еще коля-митбол с кассовыми сборами с каждого *благотворительного* стола в Праге и Париже более 1 ляма...
показать весь комментарий
17.08.2022 18:20 Ответить
мож кварталу також сторинку дэсь у мэрэжах завэсты?
показать весь комментарий
17.08.2022 18:22 Ответить
Ну, понятно, сторiнка - для фронта(квадрокоптеры). А лабухам для чего сторiнка? Они и без нее жеруть - шо за себе кидають, ледь не репнуть ...
показать весь комментарий
17.08.2022 18:28 Ответить
В Монако там шукайте... чи я маю скидуватися і так уже дупа гола...а пацики з бабками відсидяться в монако і після війни знов приїдуть закони нам писати і общипувати гусаків????????
показать весь комментарий
17.08.2022 18:23 Ответить
Слава Шольцу и Германии!
показать весь комментарий
17.08.2022 18:24 Ответить
+
показать весь комментарий
17.08.2022 18:25 Ответить
Дура, хочешь положить - ложи на красний хрест харкив. Больше никому. Это понятно?
показать весь комментарий
17.08.2022 18:30 Ответить
Это мне ответ?А то в ленте не светится
показать весь комментарий
17.08.2022 18:32 Ответить
Але,мужчинка,это мне был ответ?
показать весь комментарий
17.08.2022 18:36 Ответить
Тебе, умнейшаая из женщин
показать весь комментарий
17.08.2022 18:38 Ответить
Значит так,пасть захлопнул.Я трачу свои деньги,на помощь армии,не твои,заметь,а свои и в твоих рекомендациях не нуждаюсь.Мой муж почти 3 месяца на нуле и я знаю кому переводить,кому нет.Странное ты существо,только просьба от волонтеров,ты тут как тут.А не кацапскпая ли ты блевотина?🤣🤣
показать весь комментарий
17.08.2022 18:42 Ответить
Могу тебе, черту диванному на пиво бросить🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.08.2022 18:50 Ответить
Давай, братва не откажеться. С благодарочкой. Только
я не "черт диванный", а в Харькове на Барабашово с начала войны мародеров ловлю, чтобы ты спокойно спала. Это для начала. А все твои посты как-- то мне не особо нравятся,подруга
показать весь комментарий
17.08.2022 19:05 Ответить
И чем же не нравятся?Помощью ВСУ?🤣🤣🤣🌹🌹🌹
показать весь комментарий
17.08.2022 19:10 Ответить
Кидай карточку🤣🤣🤣Ф.И.О.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:11 Ответить
Все просто - помощь ЗСУ. Ты в натуре дура
показать весь комментарий
17.08.2022 19:20 Ответить
Что просто?Когда в военкомат мужчинка?🤣🌹🌹🌹
показать весь комментарий
17.08.2022 19:21 Ответить
Все эти шпульки своему отошлли, который у тебя на нулях, и что мы сейчас проверяем)))
показать весь комментарий
17.08.2022 19:29 Ответить
За мого не переживай,він твою диванну дупу захищає.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:31 Ответить
Ты тупой.По русски ВСУ.Без питань,переходимо на українську.Так як з пивом?Ти вище написав,що братва буде вдячна.Як перекинути?
показать весь комментарий
17.08.2022 19:25 Ответить
Кидай, курица, просто в рублях не принимаем
показать весь комментарий
17.08.2022 19:25 Ответить
Так куди кидати?Я гривні.Чому російською відповідь?🤣🤣🌹🌹
показать весь комментарий
17.08.2022 19:28 Ответить
Так чому тобі не подобається що я допомогаю волонтерам.Вже не перший раз запитую.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:30 Ответить
Та подожди, курица, шо-то ты заплыла не в ту гавань. Нужно было меньше писдеть.
показать весь комментарий
17.08.2022 19:44 Ответить
Так як в тебе з мовою?Почнемо спочатку,якщо ти тупий.Я кинула грощі на ЗСУ,ти обізвав мене дурою.Так?Ти виявляється брехливий кацап,візьми квіточку моє ж ти сонечко,диванноє.🤣🤣🌹🌹
показать весь комментарий
17.08.2022 19:50 Ответить
І куди грощі кидати?🤣🌹
показать весь комментарий
17.08.2022 19:52 Ответить
Куди втік,за топомогою з українською?🤣🌹
показать весь комментарий
17.08.2022 20:18 Ответить
Слухай,а як ти мародерів ловив?Я 3 рази бачила як іх ловили.Самі боязливі створіння,коли спіймали-всі були в шмарклях від страху.Та ти дуже сміливий чоловік🤣🌹🌹.Так як "братве" грошей кинути?
показать весь комментарий
17.08.2022 20:54 Ответить
Удрал?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.08.2022 18:38 Ответить
Дура, я здесь Смотри постом выше. Глаза разуй
показать весь комментарий
17.08.2022 18:42 Ответить
А чем там ленка с дебилом помогли нашим ВСУ кроме тупорылого флешмоба от ленки и видосиков от дебила?
показать весь комментарий
17.08.2022 18:26 Ответить
сейчас безуглая возбудится.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:27 Ответить
это не ее работа,ее выпускают на зашкварах зеленых
показать весь комментарий
17.08.2022 18:30 Ответить
Та отцепитесь от бузкутноi? Она ща - ну, оч бизи, прикопалась к патриотке медсестре судовым позовом... та як янИлох к девчатам-волонтеркам...
показать весь комментарий
17.08.2022 18:33 Ответить
не - забанят
показать весь комментарий
17.08.2022 18:35 Ответить
Чим можемо - допоможемо!
показать весь комментарий
17.08.2022 18:27 Ответить
А забанили ну да.....
показать весь комментарий
17.08.2022 18:29 Ответить
+++
показать весь комментарий
17.08.2022 18:30 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 18:32 Ответить
Клево. А в это время, Зелюня снова отслюнявил КалоМойше
показать весь комментарий
17.08.2022 18:58 Ответить
+
показать весь комментарий
17.08.2022 19:12 Ответить
+
показать весь комментарий
17.08.2022 19:16 Ответить
+++ на Приват
показать весь комментарий
17.08.2022 19:56 Ответить
 
 