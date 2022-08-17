На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

На донецкое и херсонское направление срочно нужны три тепловизора и два дрона. Продолжаются адские бои!! Рашисты готовят наступление.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня тысячи подписчиков, делайте репосты, прошу!

Цена одного тепловизора около 70 тыс., цена квадрокоптера 92 тыс.

Продолжаются адские бои!! Рашисты готовят наступление на 24 августа. Каждый день погибают десятки наших бойцов, очень много раненых. Прошу помогать!

Отчет за неделю.

Квадрокоптер Аутел премиум – 69 тыс.

Тепловизор – 60 тыс.

Два квадрокоптера Мавик 3 – 150 756 грн (3 890 евро)

Тепловизор –135 тыс.

Почти 300 единиц: футболки, шорты, кофты для раненых в госпиталь – 29 тыс. и еще на 740 евро

Квадрокоптер Аутел Лайт с доп. бат. – 62 тыс.

Хочу, как всегда поблагодарить всех за помощь, за каждую копейку. Фото не все, потому что не все еще доехало на фронт. Прошу всех помогать нашим защитникам.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860" - просит Юсупова.



















