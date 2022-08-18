За сутки в Сумской области зафиксировано 176 "прилетов" с территории РФ, - ОВА. ФОТОрепортаж
Враг продолжает обстреливать приграничья Сумщины. Сегодня россияне совершили 15 обстрелов 8 громад области. Зафиксировано 176 "прилетов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"К счастью, без жертв. Но есть разрушения", - отметил чиновник.
При обстреле с.Студенок Эсманской территориальной громады в 11.35 из ствольной артиллерии повреждены окна в помещениях школы, дома культуры. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей.
Вечером, после 18 часов артобстрел со стороны России повторился. Загорелся дом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маладой кракодил #528993
показать весь комментарий18.08.2022 18:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль