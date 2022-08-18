За сутки в Сумской области зафиксировано 176 "прилетов" с территории РФ, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать приграничья Сумщины. Сегодня россияне совершили 15 обстрелов 8 громад области. Зафиксировано 176 "прилетов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"К счастью, без жертв. Но есть разрушения", - отметил чиновник.

При обстреле с.Студенок Эсманской территориальной громады в 11.35 из ствольной артиллерии повреждены окна в помещениях школы, дома культуры. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей.









Вечером, после 18 часов артобстрел со стороны России повторился. Загорелся дом.

