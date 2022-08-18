РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6091 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 833 3

Россияне обстреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов, ранена женщина, есть разрушения, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты трижды обстреляли Днепропетровщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВВ Валантин Резниченко.

"Ночь с тремя обстрелами… Российская армия нанесла удары по двум районам – Криворожскому и Никопольскому.

Дважды накрыла огнем Никопольский. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. В городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм. Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

В Криворожском районе враг направил "Ураганы" на Апостоловскую громаду. Без разрушений и пострадавших.

В Великой Костромке Зеленодольской громады электрики сейчас чинят поврежденную линию. Там до тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия обстрела Никополя российскими оккупантами: Повреждены дома, авто и газопровод. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли из Ураганов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов, ранена женщина, есть разрушения, - Резниченко 01

Россияне обстреляли из Ураганов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов, ранена женщина, есть разрушения, - Резниченко 02

Россияне обстреляли из Ураганов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов, ранена женщина, есть разрушения, - Резниченко 03

Россияне обстреляли из Ураганов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов, ранена женщина, есть разрушения, - Резниченко 04

Россияне обстреляли из Ураганов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов, ранена женщина, есть разрушения, - Резниченко 05


Россияне обстреляли из Ураганов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов, ранена женщина, есть разрушения, - Резниченко 06

обстрел (29640) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
був затишний двір і старенька хата, шпалери рушники, чіесь життя чесне не багате....
увірвався руський мір зруйнувавши все до дір.....
показать весь комментарий
18.08.2022 08:11 Ответить
Хто розмінував Чончар, Перекоп і здав південь України, що орки підійшли на відстань враження гармати до міста Нікополь? Чому люди мають страждати, зі страхом кожного дня чекати на смерть, а якийсь ворог, що це зробив і далі робить пакості, отримую блага від цього зрадженого народу? Чому не назвали і не засудили прилюдно? Чому назвати не на часі, а вбивати людей російськими снарядами і ракетами на часі? Чи ви вже не "слуги народу"?
показать весь комментарий
18.08.2022 08:12 Ответить


это шо нарисовано, смерть в капюшоне?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:48 Ответить
 
 