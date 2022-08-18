Россияне обстреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов, ранена женщина, есть разрушения, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты трижды обстреляли Днепропетровщину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВВ Валантин Резниченко.
"Ночь с тремя обстрелами… Российская армия нанесла удары по двум районам – Криворожскому и Никопольскому.
Дважды накрыла огнем Никопольский. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. В городе повреждены 15 частных домов, школа, автомобили, магазин и храм. Обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.
В Криворожском районе враг направил "Ураганы" на Апостоловскую громаду. Без разрушений и пострадавших.
В Великой Костромке Зеленодольской громады электрики сейчас чинят поврежденную линию. Там до тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
увірвався руський мір зруйнувавши все до дір.....
это шо нарисовано, смерть в капюшоне?