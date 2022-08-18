РУС
2 334 9

В оккупированных городах Луганской области продолжается принудительная мобилизация. На фронте отбито более 10 атак россиян, - Гайдай. ФОТО

На территории оккупированной Луганской области продолжается принудительная мобилизация. Работники военкоматов на оккупированных территориях для пополнения армии РФ уже прибегают к крайней мере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Да, в том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в селах. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им безразлично", - пишет Гайдай.

Отмечается, что в течение 17 августа 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганщины и Донетчины.

"Во время каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику потери и вынудили отступить. Уже на ночь 18 августа пытались улучшить тактическое положение вражеская диверсионно-разведывательная группа, однако успеха она не добилась", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты прибегали к артиллерийской поддержке, четырежды применив пушки и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы также танковые обстрелы. Еще четырежды россияне использовали авиационное влияние.

показать весь комментарий
18.08.2022 08:38 Ответить
Якби ми евакуювали людей завчасно, то кого би мобілізовували кацапи...подумав ЗЕ і вирішив нічого не робити.
показать весь комментарий
18.08.2022 08:50 Ответить
Каких людей? Из Луганска? Так он весь под парашей и там нету НИ ОДНОГО желающего ехать в Украину! НИ ОДНОГО! Силком хотите тащить? Как данецких?
Зачем они нам, Вы понимаете? Чтобы что? Чтобы мстили?
показать весь комментарий
18.08.2022 08:57 Ответить
Дополню. Исправила ошибки) Все, кто мог уехать, все уехали из Луганска. Знаете, куда? В парашку! Дети, женщины и старики. Мужиков не выпускали и сейчас не выпустят. Нет, кто хотел, тот остался еще до 24 февраля. Почему? Потому что луганчане были уверены, что Украину и Киев "возьмут за три дня" и они облегченно выдохнут. Но не тут то было! Теперь то они конечно жалеют, что не уехали! И если Украина им предложит ВДРУГ руку помощи, они ею обязательно воспользуются, но... Есть миллион но. Каких? Догадайтесь сами)
показать весь комментарий
18.08.2022 09:03 Ответить
Рука допомоги обов'язково буде - звільнення наших захоплених рашкою територій. Колаборанти втечуть разом з орками. Колаборанти, що залишаться - будуть відповідати згідно Закону. Населення, що залишиться (багато з них - з прорашистськими мізками) - будем перевиховувати і вчити українській мові
показать весь комментарий
18.08.2022 09:26 Ответить
Я не знаю, из какого Вы города, а к нам в область и город везут и везут из бамбаса. Везут не только людей, а это в основном старики, инвалиды и очень много детей! Очень много многодетных едет. Что с ними ВСЕМИ делать? Кормить, лечить и учить БЕСПЛАТНО)) Всё. А что они в ответ нам преподнесут, самому Богу известно.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:34 Ответить
У нього було СІМ років.Він свій вибір зробив.Нехрін його жаліти.Проукраїнські всі виіхали в Україну там залишились одні рашисти.Подохнуть зараз,менше буде кого по тюрмах годувати потім.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:21 Ответить
Получается, что там украинцев насильно мобилизуют для войны против матери Украины.
У москальни захват донецка и луганска в 2014 году был хорошим трамплином для полномасштабной войны.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:54 Ответить
 
 