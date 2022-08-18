В оккупированных городах Луганской области продолжается принудительная мобилизация. На фронте отбито более 10 атак россиян, - Гайдай. ФОТО

На территории оккупированной Луганской области продолжается принудительная мобилизация. Работники военкоматов на оккупированных территориях для пополнения армии РФ уже прибегают к крайней мере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Да, в том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в селах. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им безразлично", - пишет Гайдай.

Отмечается, что в течение 17 августа 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганщины и Донетчины.

"Во время каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику потери и вынудили отступить. Уже на ночь 18 августа пытались улучшить тактическое положение вражеская диверсионно-разведывательная группа, однако успеха она не добилась", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты прибегали к артиллерийской поддержке, четырежды применив пушки и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы также танковые обстрелы. Еще четырежды россияне использовали авиационное влияние.