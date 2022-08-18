Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора. ФОТО
7 погибших и 20 раненых в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове. При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийстом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, 17 августа около 21:15 военные страны-агрессора в очередной раз обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова. Ракета попала в трехэтажный дом. Пожар охватил 3 подъезда. Погибли 7 жителей. 20 человек получили ранения, среди них 12-летняя девочка. Взрывной волной повреждены дома рядом и ряд автомобилей. Никаких военных формирований и военной техники поблизости не находилось", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, оккупанты ударили по Харькову крылатой ракетой "Искандер 9М727".
Давно вже Білгород має бути повністю знищений.
Всі ці казки, типу: ЗСУ не має права стріляти по цивільном в рф - брехня путінської агентури Україні .
Офіс Генпрокурора, у вас текст якось по д**ільному написаний!