РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6091 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
3 093 7

Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора. ФОТО

7 погибших и 20 раненых в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове. При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийстом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора 01

"По данным следствия, 17 августа около 21:15 военные страны-агрессора в очередной раз обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова. Ракета попала в трехэтажный дом. Пожар охватил 3 подъезда. Погибли 7 жителей. 20 человек получили ранения, среди них 12-летняя девочка. Взрывной волной повреждены дома рядом и ряд автомобилей. Никаких военных формирований и военной техники поблизости не находилось", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, есть попадание в общежитие в Слободском районе, 18 раненых, 1 человек погиб, - Синегубов (обновлено)

По предварительной информации, оккупанты ударили по Харькову крылатой ракетой "Искандер 9М727".


Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора 02
Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора 03
Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора 04
Удар рашистов по Салтовке: 7 человек погибли, 20 ранены, - Офис Генпрокурора 05

обстрел (29640) ракеты (3722) смерть (9299) Харьков (7747) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Керівництво України чекає, коли українські міста повністю знищать?
Давно вже Білгород має бути повністю знищений.
Всі ці казки, типу: ЗСУ не має права стріляти по цивільном в рф - брехня путінської агентури Україні .
показать весь комментарий
18.08.2022 09:17 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 09:22 Ответить
терехова бы туда... сидит где-то падла в закарпатье и *руководит*
показать весь комментарий
18.08.2022 09:52 Ответить
Не потрібно виправдовуватись перед стурбованими гейропками та промосковськими штайнмаєрами про те, що у місці прильоту не було військових об'єктів. А якби й були, то 7ро 200х і 20ть 300х серед цивільних в результаті ракетного удару - це нормально? Загиблих на своїй землі, у своїх домівках тільки через те, що вони - українці.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:56 Ответить
Я якщо б там були військові формування та військова техніка, то все ОК? Хай оркі **@шать далі?
Офіс Генпрокурора, у вас текст якось по д**ільному написаний!
показать весь комментарий
18.08.2022 10:00 Ответить
Ето стреляли хорошие россияне,но их заставил плохой путен,а кто думает иначе - порохобот,лубочный патриет,врах нариду и ненавистник величайшего и наимудрейшего наполеона виссарионовича зеленского,по словам арестовича.
показать весь комментарий
18.08.2022 10:55 Ответить
 
 