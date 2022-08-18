Самая трагическая ночь для Харьковщины: в результате массированных ракетных ударов РФ погибли 11 человек, ранены - 37, - Синегубов. ФОТО

Прошлая ночь стала одной из самых трагических для Харьковщины за все время войны. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 21:30 российская ракета, предположительно "Искандер", попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар. По последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 ранены, в том числе 11- летний ребенок.

Около 4:30 утра враг совершил пуски еще 8 ракет из г. Белгород в направлении Харьковщины. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, начались пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на данный момент 2 человека погибли, 18 получили ранения, в том числе 2 ребенка. Окончательные последствия этих попаданий еще не устанавливаются. На местах работают все специальные службы.

"Также сегодня около 4 утра враг нанес ракетный удар по г. Красноград. Разрушены жилые дома, более 10 домов повреждены. 2 мирных человека погибли, 2 - получили ранения, среди них ребенок 12 лет. Информация обновляется", - пишет Синегубов.

На линии столкновения продолжаются боевые действия.

"Все предыдущие попытки врага идти в наступление на позиции наших защитников завершились отступлениями и потерями. Сейчас оккупанты сосредоточены на содержании собственных рубежей, обстреливают позиции наших военных из РСЗО и артиллерии. Дистанционно проходят местность. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и каждый день наказывают оккупантов за преступления против мирных людей", - сообщают в ОВА.