Россияне нанесли 22 удара по Донбасу за сутки. Больше всего пострадала Авдеевка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Враг применил ракеты и артиллерию по 14 населенным пунктам Донецкой области. Есть потери среди мирного населения. Полицейские зафиксировали военные преступления в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Больше всего пострадала Авдеевка - задокументировано семь ударов по городу. Также массовым обстрелам подверглись г. Бахмут, г. Дружковка, г. Красногоровка, г. Северск, г. Торецк, пгт Камышевка, пгт Очеретино, с. Желанне второе, с. Мемрик, с.Нетайлово, с.Первомайское, с.Федоровка, с.Светлое.Оккупационные войска применили ракеты ЗРК "С-300", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию и нанесли авиаудар", - говорится в сообщении.

Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Разрушен и поврежден 51 объект – 40 жилых домов, коммунальное предприятие, школа, сельхозтехника, ангар и здание исправительной колонии.

На местах прилетов работали полицейские, собравшие доказательства военных преступлений России. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.











