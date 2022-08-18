РУС
Ко Дню Независимости Украины "Укрпочта" выпустит коллекционную марку "Вільні, незламні, непереможні". ФОТО

Государственное предприятие "Укрпочта" выпустит коллекционную марку "Вільні, незламні, непереможні" по случаю Дня Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

Он отметил, что в этом году 31-я годовщина независимости Украины станет напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода.

"До этого события "Укрпочта" выпустит блок-марку "Вільні, незламні, непереможні" + конверт (это первый такой выпуск во время войны). Сроки подготовки были очень сжаты, поэтому тираж будет всего 1 млн экземпляров. Но я уверен, что все любители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую каждый год можно будет дополнять новыми марками от "Укрпочты", - написал Смелянский.

Он отметил, что детали запуска будут объявлены накануне 24 августа.

Ко Дню Независимости Украины Укрпочта выпустит коллекционную марку Вільні, незламні, непереможні 01
Ко Дню Независимости Украины Укрпочта выпустит коллекционную марку Вільні, незламні, непереможні 02

А придбати альбом для марок (т. зв. кляйсер) так же проблематично, як і ці чудові марки-мілітарі. На жаль.
18.08.2022 10:50 Ответить
Может али поможет?!
18.08.2022 11:29 Ответить
Жовтий колір зверху, блакитний знизу. Нарешті вороги дочекалися.
18.08.2022 11:20 Ответить
Так і повинно бути, щоб Україна була сильною, нам на це вказували
ще у 1991 році, але комуняки-кравчуківці зробили все по-своєму.
Золото Божого Благословення над блакитним небом - ось як має бути.
І колись саме так і було.
18.08.2022 11:36 Ответить
Польский прапор - біло-червоний, а не навпаки. Те саме і жовто-блакитний - жовтий над блакитним...
18.08.2022 13:37 Ответить
Що ж куплю собі та на президенти. Як не буде на пошті, то вже на Віоліті купуватиму
20.08.2022 15:51 Ответить
 
 