Ко Дню Независимости Украины "Укрпочта" выпустит коллекционную марку "Вільні, незламні, непереможні". ФОТО

Государственное предприятие "Укрпочта" выпустит коллекционную марку "Вільні, незламні, непереможні" по случаю Дня Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Telegram.

Он отметил, что в этом году 31-я годовщина независимости Украины станет напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода.

"До этого события "Укрпочта" выпустит блок-марку "Вільні, незламні, непереможні" + конверт (это первый такой выпуск во время войны). Сроки подготовки были очень сжаты, поэтому тираж будет всего 1 млн экземпляров. Но я уверен, что все любители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую каждый год можно будет дополнять новыми марками от "Укрпочты", - написал Смелянский.

Он отметил, что детали запуска будут объявлены накануне 24 августа.

