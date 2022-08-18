РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6091 посетитель онлайн
Новости Фото Война
4 860 21

Сопровождал колонны техники оккупантов по Сумщине в направлении Киева: Мужчине сообщено о подозрении в госизмене. ФОТО

Жителю Сумщины сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина помогал российским оккупантам во время оккупации области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области. Местный житель, осведомленный о всех возможных дорогах, ведущих в обход основных, а также местонахождении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, создал все предпосылки для успешного прохождения российской техники в Киевскую область. Он успел првести более 120 единиц вражеской техники", - говорится в сообщении.

В то же время, после деоккупации Сумщины мужчина продолжил сотрудничать с представителем вооруженных сил РФ. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров он передавал своему куратору координаты военных объектов.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским куратором.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Данилов о предателях во всех госорганах: "Крыс нужно травить"

Сопровождал колонны техники оккупантов по Сумщине в направлении Киева: Мужчине сообщено о подозрении в госизмене 01
Сопровождал колонны техники оккупантов по Сумщине в направлении Киева: Мужчине сообщено о подозрении в госизмене 02

Сумская область (3681) государственная измена (1628) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Таких судить не нужно, тупо выводить на площадь и прилюдно перерезать горло как вонючей свинье. Не так страшні кацапські воші, як страшні українські гниди
показать весь комментарий
18.08.2022 11:47 Ответить
+11
Мене задовбує оте "рєшаєтся вапрос".
Там нема вопрос. Отого дегенерата в шльопкаї треба просто шльопнуть . На майдані в центрі села.
Бо воно живе і житиме. А люди загинули.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:55 Ответить
+9
Почему эту ***** сразу не повесили?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таких судить не нужно, тупо выводить на площадь и прилюдно перерезать горло как вонючей свинье. Не так страшні кацапські воші, як страшні українські гниди
показать весь комментарий
18.08.2022 11:47 Ответить
Отпустят , как и всех остальных корректировщиков всего за 50 000 гр залога , а там "дурачка будут валять " адвокатики портного зеленского
показать весь комментарий
18.08.2022 11:58 Ответить
Машина не здивуюся якщо крадена ... звичайні бидлани на таких машинах не їздять ...
показать весь комментарий
18.08.2022 11:49 Ответить
Почему эту ***** сразу не повесили?
показать весь комментарий
18.08.2022 11:51 Ответить
Мене задовбує оте "рєшаєтся вапрос".
Там нема вопрос. Отого дегенерата в шльопкаї треба просто шльопнуть . На майдані в центрі села.
Бо воно живе і житиме. А люди загинули.
показать весь комментарий
18.08.2022 11:55 Ответить
Єдине що цьому п"дару варто зачитати то це дату смерті після розстрілу, а не підозру!
показать весь комментарий
18.08.2022 11:58 Ответить
Сопроводить этого ******** прямо в крематорий в перед ногами...................................................Или снова пол залог выпустят?........................................................................................................
показать весь комментарий
18.08.2022 11:58 Ответить
Нашо рожу ховать? Ми повинні їх знать в морду
показать весь комментарий
18.08.2022 12:01 Ответить
яка нахєр підозра, сусіди повинні були вбити цю потвору щє в перший тиждень
показать весь комментарий
18.08.2022 12:04 Ответить
Що не кажіть але зрадників в Україні забагато.
показать весь комментарий
18.08.2022 12:06 Ответить
молодой *****... и не скажешь что отравлен совком... на бимер захотел накосячить
показать весь комментарий
18.08.2022 12:12 Ответить
Ублюдський мальчіш-плахіш...
показать весь комментарий
18.08.2022 12:20 Ответить
а як на рахунок бо не втік який два роки розвалював армію і оборону
показать весь комментарий
18.08.2022 12:23 Ответить
На стовп тварина!
показать весь комментарий
18.08.2022 12:59 Ответить
Була колись дуже гарна традиція на Січі - садити зрадника на палю...
показать весь комментарий
18.08.2022 13:06 Ответить
Це скільки часу його брали,скільки він зміг здати..?)))він показово показував шлях,і тільки тепер ?,,,це робота СБУ?))*
показать весь комментарий
18.08.2022 14:15 Ответить
Лица прятать не надо. В военное время люди должны видеть и знать кто их сосед/знакомый. И за такое должно быть пожизненное с конфискацией.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:27 Ответить
Пристрелите єту суку , всеравно на єту тварь героїв не поминяют.
показать весь комментарий
18.08.2022 14:28 Ответить
Падло смердюче! За законами військового часу - розстріл на мічці! Який, *****, суд? До стінки без слідства та суду!
показать весь комментарий
18.08.2022 14:49 Ответить
Господи, подивіться, яка шмаркля!🤮
показать весь комментарий
18.08.2022 15:40 Ответить
Вішати і конфіскація майна його і його родини.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:25 Ответить
 
 