Сопровождал колонны техники оккупантов по Сумщине в направлении Киева: Мужчине сообщено о подозрении в госизмене. ФОТО

Жителю Сумщины сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина помогал российским оккупантам во время оккупации области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области. Местный житель, осведомленный о всех возможных дорогах, ведущих в обход основных, а также местонахождении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, создал все предпосылки для успешного прохождения российской техники в Киевскую область. Он успел првести более 120 единиц вражеской техники", - говорится в сообщении.

В то же время, после деоккупации Сумщины мужчина продолжил сотрудничать с представителем вооруженных сил РФ. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров он передавал своему куратору координаты военных объектов.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским куратором.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Данилов о предателях во всех госорганах: "Крыс нужно травить"



