Ракетный удар РФ по общежитию в Харькове: погибли 3 человека, среди них мальчик 2009 г.р., - ГСЧС. ФОТО

В результате вражеского ракетного обстрела Харькова частично разрушено здание общежития, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"18 августа в 04:43 в ГСЧС поступила информация, что в Слободском районе города Харькова, в результате попадания вражеской ракеты, произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо. К месту происшествия было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

По предварительным данным погибли 3 человека, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.). 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти. Пожара не было. Сотрудники ГСЧС проводили работы по разбору завалов и поиску тел погибших.









