Ракетный удар РФ по общежитию в Харькове: погибли 3 человека, среди них мальчик 2009 г.р., - ГСЧС. ФОТО

В результате вражеского ракетного обстрела Харькова частично разрушено здание общежития, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

Ракетный удар РФ по общежитию в Харькове: погибли 3 человека, среди них мальчик 2009 г.р., - ГСЧС 01

"18 августа в 04:43 в ГСЧС поступила информация, что в Слободском районе города Харькова, в результате попадания вражеской ракеты, произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо. К месту происшествия было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ об обстреле Харькова: Заявили об ударе по "пункту размещения наемников" и "уничтожении 90 боевиков"

По предварительным данным погибли 3 человека, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.). 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти. Пожара не было. Сотрудники ГСЧС проводили работы по разбору завалов и поиску тел погибших.


Ракетный удар РФ по общежитию в Харькове: погибли 3 человека, среди них мальчик 2009 г.р., - ГСЧС 02
Ракетный удар РФ по общежитию в Харькове: погибли 3 человека, среди них мальчик 2009 г.р., - ГСЧС 03
Ракетный удар РФ по общежитию в Харькове: погибли 3 человека, среди них мальчик 2009 г.р., - ГСЧС 04
Ракетный удар РФ по общежитию в Харькове: погибли 3 человека, среди них мальчик 2009 г.р., - ГСЧС 05

обстрел (29640) общежитие (167) Харьков (7747) ГСЧС (5145)
Тільки за таку розруху, смерті і горе не потрібно шукати милосердя і милості у ворога. Тільки Перемога може дати мир.
18.08.2022 12:07 Ответить
Блінкен! Оголоси рашку країною-терористом!
18.08.2022 12:10 Ответить
***** к переговорам готовится.
18.08.2022 12:16 Ответить
До чого огидна і мерзена ця кацапська чума ,будьте прокляті варвари, тому вас треба знищувати де тільки можна.
18.08.2022 12:16 Ответить
Это второе общежитие за ночь. В первом 7 погибло, 16 ранено.
18.08.2022 12:22 Ответить
Вони скажуть там не била нікакова мальчіка,а уничтожілі 90 боевіков як заявив Какашніков,хоть ти тиїх повбивай кацапи скажуть що в школі бойовики в лікарни склад зброї,в житлових будинках нікого не було крім азовців і тд
18.08.2022 12:38 Ответить
******* терпилы кацапские выже суки рванные по жизни!!!
18.08.2022 14:45 Ответить
 
 