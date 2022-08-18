РУС
Зеленский посетил больницу во Львовской области, где оказывают медицинскую помощь украинским защитникам: "Россия не победит в этой войне". ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский во Львовской области посетил украинских защитников в больнице.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Львовщина. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: Россия не победит в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю!" – подчеркнул глава государства.

щось привіз хлопцям чи знову на халяву ?
Поїхав відпочити в Карпати. Заодно зазирув і до лікарні.
Слава українським воїнам, які мужньо захищають Україну, не шкодуючи себе у битві з рашистською пітьмою!
Поїхав відпочити в Карпати. Заодно зазирув і до лікарні.
Він приїхав у Львів зустрітися з Гутеріашом і Ердоганом.
ОМАНСКМЙ проявляет заботу о народе . Потом прочтет с листка на ТВ . Награждения . Аплодисменты . --- РАБОТАЕТ !!! !!! !!!
Львів у Карпатах?!
Слава українським воїнам, які мужньо захищають Україну, не шкодуючи себе у битві з рашистською пітьмою!
Совок наше фсьо...цікаво ,кадри виходили з першого разу чи воїнів мучили по пару дублів...
думаю, що не з першого..треба було мужньо напрягти руку, показати - є мишиці..напрягти морду, маю надію, що він там нікому не зашкодив..

а що привіз воякам?? міг би оманівських грошенят трішки на них витратити..
щось привіз хлопцям чи знову на халяву ?
походу нічого, бо було б ще 100500 фоток з подарунками..жлобиняка..
Старый тезис " Мы пахали". А "балаган 95" в полном составе за границей.
Слава ЗСУ💪💙💛👍
А Зеленский случаем во Львов не с Ердоганом поехал встречаться дагавариться о переговорах с ******?
саме туди. йому бойовий ятаган притаранив вєсточку від ***** з "дагавартцапасрєдінє" без херсонської та запоріжської областей
Це вже піар на крові чи ще ні?
Пуйловчький Соловйов пише, що Ердоган на зустрічі із Зеленським буде обговорювати можливість особистої зустрічі Зе та Ху.

А лохторату покажуть фоточки преза-патріота в лікарні.
Володя!!!! Де координаты?!!!!! Де лікарня?????? Куди бити????!!!!! ......---Переговори Володи і ермака
а що він так по щурячому з-під лоба на хірурга коситься?
Боїться чи чує зневагу?

габаріти порівнює))

всі хірурги - мама не горюй)) крутіше тільки санітари в дурках))
После интервью Ze изданию WP (уошингтон пост) и тупых ответов на вопросы...Ze...мягко сказать обыкновенный дилетант 95 кв...а не начальник Украины...
Противно уже перебор его футболка одна и таже пол года несмоьря на войну нужно следить за собой
та не одна і та ж, він щодня вдягає нову, а старі доношує вся ОПа.
Nikolai, я думаю,что это уже двадцатая футболка, просто одна и таже модель, так для имиджа нужно, как и его небритость,фигурная стрижка,каждый день корекцию делают а для народа картинка. У Зеленского все для замыливания глаз
і ніхто не запитав про Азов? чи не можна, бо це розколює суспільство під час війни?
Звідки стільки жовчі? Не відвідав би Зе військовий шпиталь-значить неповага до поранених. І-срач...
Інтер'єр у тій лікарні всі бачили!
Оце в ній повинні усі депутати, уряд та ОПа лікуватись. А воїни мають у Феофанії бути - це буде справедливо.
пораненим героям - швидкого одужання..
хворому на зіркову хворобу - перукаря і костюмера...
на цій футболочці воно ще якусь інфекцію чи грибок до лікарні занесе... бідонесець...
**** ******* совок ніколи з себе не видавить "рашка ПРОГРАЄ цю війну"
ВАНГУЮ!!!! Завтра туди прилетить ракета!!
Воїни ЗСУ Ви подаєте свою бойову руку захисника України ЇЇ зраднику.
ой..запитання з майбутнього..на Банковій мащину часу винайшли?
