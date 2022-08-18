Зеленский посетил больницу во Львовской области, где оказывают медицинскую помощь украинским защитникам: "Россия не победит в этой войне". ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский во Львовской области посетил украинских защитников в больнице.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Львовщина. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: Россия не победит в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю!" – подчеркнул глава государства.
а що привіз воякам?? міг би оманівських грошенят трішки на них витратити..
А лохторату покажуть фоточки преза-патріота в лікарні.
Боїться чи чує зневагу?
всі хірурги - мама не горюй)) крутіше тільки санітари в дурках))
Оце в ній повинні усі депутати, уряд та ОПа лікуватись. А воїни мають у Феофанії бути - це буде справедливо.
хворому на зіркову хворобу - перукаря і костюмера...
на цій футболочці воно ще якусь інфекцію чи грибок до лікарні занесе... бідонесець...