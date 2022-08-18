Зеленский посетил больницу во Львовской области, где оказывают медицинскую помощь украинским защитникам: "Россия не победит в этой войне". ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский во Львовской области посетил украинских защитников в больнице.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Львовщина. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: Россия не победит в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю!" – подчеркнул глава государства.

