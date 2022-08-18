РУС
За минувшие сутки в Донецкой области эвакуировали 601 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области продолжается эвакуация населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В Донецкой области продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки личным составом Главного управления во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 601 человеку, из них 15 детей и 22 человека с ограниченными физическими возможностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 24.02.2022 эвакуировано из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления 9795 человек.

