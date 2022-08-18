РУС
Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт, - Федоров. ФОТО

Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2 АМ-1.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт, - Федоров 01

"Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен (633 790 $)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина получила четыре вертолета от Латвии

Отмечается, что вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута критическая.


Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт, - Федоров 02
Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт, - Федоров 03

сбор (318) Федоров Михаил (528) вертолёт (1120)
Там Притула супутник купив
https://www.youtube.com/watch?v=cOcW6IfsgME
18.08.2022 14:38
РЕСПЕКТ!
18.08.2022 14:43
До речі, не тільки сам "хелік", але ж підфарширований медичним обладнанням. Гуд !
18.08.2022 14:48
Мда...
Притула назбирав на декілька Байрактарів у фісбучіку і ютюбчику.

Зєля злив купу грошей на якусь срану платформу, яку піарили по всьому світі (не за "дякую" звичайно), назбирав якихось "зірок", шо їздили по європах з концертами... телемарафон по всіх каналах - купили якусь кіздюліну... мі-2, на якій Міміно баранів в горах возив.

А тим часом Коломойському тупо подарували декілька мільярдів баксів.
18.08.2022 14:49
І це я не кажу вже про купу інших волонтерів, які якщо перерахувати на цей радянській металобрухт, вже мабудь сотні таких мі-2 купили.
Постає питання ефективності і куди взагалі поділися гроші з тієї платформи... Хоча мабудь питання постають тільки в мене. Зєлєбобікам ок.
18.08.2022 14:53
гроші що давали в крипті хфьодоров собі привсланив і ніхто не перевірить вже ніяк.
18.08.2022 15:26
У довоєнні роки витратили майже мільярд баксів на дорогущі гелікоптери мусорам. Нагадайте мені, чому ці гелікоптери вощять тільки бубочку на курорти, а не рятують життя на воїнам?!
18.08.2022 15:43
РЕСПЕКТ
18.08.2022 16:21
Краще б Мі-24...
18.08.2022 17:26
 
 