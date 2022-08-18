Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт, - Федоров. ФОТО

Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2 АМ-1.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен (633 790 $)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута критическая.





