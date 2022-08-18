Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт, - Федоров. ФОТО
Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2 АМ-1.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения спецопераций вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен (633 790 $)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч. Это позволит оперативно транспортировать тех, для кого каждая минута критическая.
https://www.youtube.com/watch?v=cOcW6IfsgME
Притула назбирав на декілька Байрактарів у фісбучіку і ютюбчику.
Зєля злив купу грошей на якусь срану платформу, яку піарили по всьому світі (не за "дякую" звичайно), назбирав якихось "зірок", шо їздили по європах з концертами... телемарафон по всіх каналах - купили якусь кіздюліну... мі-2, на якій Міміно баранів в горах возив.
А тим часом Коломойському тупо подарували декілька мільярдів баксів.
Постає питання ефективності і куди взагалі поділися гроші з тієї платформи... Хоча мабудь питання постають тільки в мене. Зєлєбобікам ок.